Коли садити кукурудзу в Україні у 2026: найкращий час для розсади та відкритого ґрунту

Коли садити кукурудзу на розсаду 2026
Розсада кукурудзи не любить довгого сидіння в тісному горщику, адже її коріння вкрай швидко заповнює його.
Якщо перетримати розсаду зайвий час — хоча б на тиждень, вона постаріє і вже не дасть гарного качана. Тому важливо:
Від появи першого паростка до висадки у ґрунт має пройти максимум 20-25 днів.
У 2026 році найзручніше сіяти кукурудзу в стаканчики з 15 по 25 квітня. Жителі півдня можуть почати на тиждень раніше.
Так розсада буде готова до висадки на город вже в середині травня, коли земля добре прогріється.
І ще маленька хитрість: кукурудза не любить тісноти, тому одразу бери місткості об’ємом не менше 0,5 літра — щоб корінці добре дихали.
Також занотуй собі простий спосіб допомогти кукурудзі стартувати швидше.
За тиждень до посіву накрий грядку чорною плівкою або темним агроволокном — під ними ґрунт прогріється на кілька градусів глибше.
Коли ж висадиш розсаду, встанови дуги й накинь зверху біле агроволокно. Воно вбереже рослини від вітру та холодів і створить парниковий ефект — так кукурудза пришвидшиться в рості майже вдвічі.
Коли садити кукурудзу у відкритий ґрунт 2026
Головне правило при посіві кукурудзи у відкритий ґрунт — дочекатися тепла. Ця культура надзвичайно чутлива до холоду: якщо ґрунт не прогрівся до +12 °C, насіння не рушить у ріст, а просто лежатиме в землі й може почати підгнивати.
У більшості регіонів України найкращий період, щоб сіяти кукурудзу у ґрунт настає після 10 травня.
Є навіть народний орієнтир — коли зацвітає черемха, можна сіяти кукурудзу.
Та все ж краще дивитися на термометр.
Якщо вночі температура не опускається нижче +8…+10 °C, варто садити.
Перед садінням насіння краще замочити і перевірити схожість. Корисно обробити його протруйником проти грибків: вологий ґрунт — ідеальне середовище для хвороб. І, звісно, обирати сорти за бажаною швидкістю визрівання.
Види кукурудзи за термінами дозрівання:
- Ранні (90–100 днів): підходять для півночі, стійкі до холоду.
- Середні (110 днів): універсальні, витримують посуху.
- Пізні (130+ днів): дають максимум зерна, але ризиковано, якщо коротке літо.
І не сади кукурудзу одним довгим рядком уздовж межі — так вона гірше запилюється. Пилок переноситься вітром і має потрапляти на сусідні рослини. Тому краще висаджувати кукурудзу блоком по 3-4 ряди поруч.
