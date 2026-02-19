Коли садити кукурудзу в Україні у 2026: найкращий час для розсади та відкритого ґрунту

Поспішати з посадкою кукурудзи не варто, бо вона дуже любить тепло і в холодній землі просто не росте нормально. Тому краще дочекатися стабільного тепла, ніж ризикувати насінням і часом. Це правило стосується і розсади — поспішати з нею не варто. Тож коли сіяти кукурудзу на розсаду і у відкритий грунт — розбираємось у матеріалі.

Коли садити кукурудзу на розсаду 2026

Розсада кукурудзи не любить довгого сидіння в тісному горщику, адже її коріння вкрай швидко заповнює його.

Якщо перетримати розсаду зайвий час — хоча б на тиждень, вона постаріє і вже не дасть гарного качана. Тому важливо:

Від появи першого паростка до висадки у ґрунт має пройти максимум 20-25 днів.

У 2026 році найзручніше сіяти кукурудзу в стаканчики з 15 по 25 квітня. Жителі півдня можуть почати на тиждень раніше.

Так розсада буде готова до висадки на город вже в середині травня, коли земля добре прогріється.

І ще маленька хитрість: кукурудза не любить тісноти, тому одразу бери місткості об’ємом не менше 0,5 літра — щоб корінці добре дихали.

Також занотуй собі простий спосіб допомогти кукурудзі стартувати швидше.

За тиждень до посіву накрий грядку чорною плівкою або темним агроволокном — під ними ґрунт прогріється на кілька градусів глибше.

Коли ж висадиш розсаду, встанови дуги й накинь зверху біле агроволокно. Воно вбереже рослини від вітру та холодів і створить парниковий ефект — так кукурудза пришвидшиться в рості майже вдвічі.

Коли садити кукурудзу у відкритий ґрунт 2026

Головне правило при посіві кукурудзи у відкритий ґрунт — дочекатися тепла. Ця культура надзвичайно чутлива до холоду: якщо ґрунт не прогрівся до +12 °C, насіння не рушить у ріст, а просто лежатиме в землі й може почати підгнивати.

У більшості регіонів України найкращий період, щоб сіяти кукурудзу у ґрунт настає після 10 травня.

Є навіть народний орієнтир — коли зацвітає черемха, можна сіяти кукурудзу.

Та все ж краще дивитися на термометр.

Якщо вночі температура не опускається нижче +8…+10 °C, варто садити.

Перед садінням насіння краще замочити і перевірити схожість. Корисно обробити його протруйником проти грибків: вологий ґрунт — ідеальне середовище для хвороб. І, звісно, обирати сорти за бажаною швидкістю визрівання.

Види кукурудзи за термінами дозрівання:

Ранні (90–100 днів): підходять для півночі, стійкі до холоду.

Середні (110 днів): універсальні, витримують посуху.

Пізні (130+ днів): дають максимум зерна, але ризиковано, якщо коротке літо.

І не сади кукурудзу одним довгим рядком уздовж межі — так вона гірше запилюється. Пилок переноситься вітром і має потрапляти на сусідні рослини. Тому краще висаджувати кукурудзу блоком по 3-4 ряди поруч.

