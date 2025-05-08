Коли сіяти суданку: оптимальні дати та норма висіву кормової трави

Суданка — це однорічна трава, яка відома своїм швидким ростом та високою поживністю. Її часто використовують як корм для худоби, зелену масу та для боротьби з бур’янами та ерозією ґрунту. Тож не дивно, що саме суданська трава є найпопулярнішою культурою для корму тварин серед фермерів. У матеріалі ти дізнаєшся, коли сіяти суданку, щоб отримати найкращий врожай.

Коли сіяти суданку: оптимальні дати

Посів суданської трави варто планувати на кінець травня або початок червня. При цьому важливо звертати увагу на температуру ґрунту — вона має становити не менше ніж +10 градусів на глибині 10 см.

Такі умови забезпечують оптимальний старт для росту рослини, уникаючи ризику замерзання посіву через можливі весняні заморозки.

При вологому ґрунті глибина посіву має бути близько 5 см, тоді як у сухі періоди краще використовувати глибину близько 7 см. Це допомагає забезпечити достатнє вологозабезпечення насіння та сприяє кращому росту.

Також якщо ти живеш у південних регіонах, де частіше трапляються посушливі умови, та шукаєш коли сіяти суданку — важливо враховувати деякі нюанси. Необхідно провести коткування після посіву. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті та забезпечити насіння оптимальними умовами для проростання.

Норма висіву суданки

20-30 кг/га з міжряддям 15 см;

10-15 кг/га з шириною міжрядь 45 см.

Для збільшення врожайності, суданську траву можна сіяти до 50 кг/га.

Як сіяти суданську траву

Для цієї трави найкращими попередниками стануть зернові, зернобобові та просапні культури. Сіяти суданку рекомендується суцільним рядковим методом. Особливо, якщо ти плануєш використовувати врожай як тваринний корм.

Також зазначимо, що цю траву висівають як у чистому вигляді, так і в сумішах з однорічними бобовими рослинами.

Щоб суданка росла краще та бур’яни не заважали, важливо проводити міжрядні обробки на початку вегетаційного періоду. Це допоможе підтримувати поля чистими та сприятиме кращому розвитку рослини.

Скошувати суданську траву на корм чи сіно рекомендується приблизно через 60 днів після перших сходів. Якщо скошування відбувається занадто пізно — маса стає жорсткою, а трава після цього відростає гірше.

Також важливо зберігати висоту скошування: мінімум 10–12 см. Це важливо, оскільки при нижчій висоті отава буде відростати повільніше, що може негативно вплинути на урожайність другого укосу.

Ця культура має хорошу здатність до відновлення після скошування і зазвичай дає два-три, а іноді навіть чотири укоси протягом літа. Їх варто проводити приблизно через місяць після попереднього скошування.

Збір насіння слід проводити, коли насіння у волоті головних стебел досягне стадії дозрівання. Це можна робити за допомогою найпростіших машин та комбайнів.

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