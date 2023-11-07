Рецепти страв зі цвітної капусти. Прості та смачні компліменти рідним і гостям

Цвітна капуста — овоч, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Її можна запікати, фарширувати, варити супи, робити салати, а також їсти вареною, печеною, смаженою та сирою. А ми в нашому матеріалі пропонуємо тобі декілька рецептів простих та смачних блюд з цвітної капусти. Готуємо разом.
Цвітна капуста містить вітаміни, мінерали, такі як кальцій, магній, фосфор, калій і марганець і є одним з найкращих джерел рослинного білка. У цьому овочі міститься мінімум жиру і багато білка, клітковини та жирних кислот Омега-3.
Цвітна капуста покращує здоров’я серцево-судинної системи, допомагає при проблемах зі шлунком, запобігає дегенерації жовтої плями в очах, знижує шкоду, спричинену ультрафіолетовим випромінюванням, є профілактикою нейродегенеративних захворювань, забезпечує баланс електролітів. Ось така вона корисна.
А тепер беремося до рецептів, щоб не тільки знати в теорії про користь цвітної капусти, але і відчути це. Читай, що приготувати з цвітної капусти.
Інгредієнти:
Для соусу Бешамель:
Приготування:
Ця страва смакує і гарячою, і холодною.
Суп готовий.
Чудове блюдо для сім’ї та гостей. Дуже смачне і має незвичний вигляд.
Сподіваємось, наші рецепти потраплять у твій список улюблених рецептів.
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