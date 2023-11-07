Рецепти страв зі цвітної капусти. Прості та смачні компліменти рідним і гостям

Цвітна капуста — овоч, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Її можна запікати, фарширувати, варити супи, робити салати, а також їсти вареною, печеною, смаженою та сирою. А ми в нашому матеріалі пропонуємо тобі декілька рецептів простих та смачних блюд з цвітної капусти. Готуємо разом.

Цвітна капуста містить вітаміни, мінерали, такі як кальцій, магній, фосфор, калій і марганець і є одним з найкращих джерел рослинного білка. У цьому овочі міститься мінімум жиру і багато білка, клітковини та жирних кислот Омега-3.

Цвітна капуста покращує здоров’я серцево-судинної системи, допомагає при проблемах зі шлунком, запобігає дегенерації жовтої плями в очах, знижує шкоду, спричинену ультрафіолетовим випромінюванням, є профілактикою нейродегенеративних захворювань, забезпечує баланс електролітів. Ось така вона корисна.

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А тепер беремося до рецептів, щоб не тільки знати в теорії про користь цвітної капусти, але і відчути це. Читай, що приготувати з цвітної капусти.

Цвітна капуста запечена в духовці під соусом Бешамель

Інгредієнти:

цвітна капуста — великий качан;

сир твердий — 150 г;

часник — 2 зубці.

Для соусу Бешамель:

масло 50 г;

борошно — 2 ст. л;

молоко 500 г;

сіль;

спеції: куркума, чорний перець, мускатний горіх.

Приготування:

Капусту очищаємо від листя і розбираємо на невеличкі суцвіття. Ставимо кип’ятити воду, додаємо чайну ложку солі та відварюємо капусту. (Кипіти має 5 хв). Тремо на терку сир. Готуємо соус: розтоплюємо масло, додаємо борошно — все розмішуємо. Коли борошно почала гуснути з маслом додаємо поступово молоко. Все швидко розмішуємо. Соус готовий. До соусу додаємо тертий часник, сіль, щіпку куркуми, перцю, мускатного горіха. З капусти зливаємо воду, та даємо стекти воді на друшляку. Форму для запікання змастити олією. До соусу додаємо половину потертого сиру і розмішуємо. На форму викладаємо відварену цвітну капусту. Поливаємо її соусом, а зверху посипаємо тертим сиром що залишився. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів 15 хвилин.

Цвітна капуста з овочами — рецепт

Інгредієнти:

цвітна капуста — 1 шт.;

морквина — 2 шт.;

болгарський перець — 1-2 шт.;

цибуля — 1-2 шт.;

гриби — 250 грн;

петрушка — пучок;

часник — 3 зубці;

соус солодкий чилі — 3 ст. л;

соєвий соус — 2 ст. л;

рослинна олія — 2 ст. л;

кунжут — 2 ст. л;

сіль та чорний перець до смаку.

Приготування:

Цвітну капусту розбираємо на невеликі суцвіття, промиваємо. Цибулю нарізаємо кільцями, моркву грубшою соломкою і все разом тушимо на олії 5 хв. Додаємо капусту і тушимо все разом. Болгарський перець нарізаємо грубими кусками та додаємо до суміші овочів. Промиті шампіньйони ріжемо теж великими кусками, солимо, перчимо й тушимо все разом до готовності капусти під кришкою (Приблизно 10 хв). Час від часу потрібно помішувати. До суміші додаємо часник тертий, кунжут та соуси й потушимо ще 4 хв. До готової суміші додаємо різану зелень.

Ця страва смакує і гарячою, і холодною.

Суп з цвітною капустою з куркою і плавленим сирком

Інгредієнти:

куряче м’ясо — 300 г;

цвітна капуста — 1 головка;

плавлений сирок 1-2 шт.

картопля — 500 г;

морква 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

сметана 250 мл;

сіль, перець до смаку;

солодка паприка 1 ч. л;

соняшникова олія — 2 ст. л;

зелень петрушки;

лавровий лист.

Приготування:

З курки варимо бульйон, м’ясо подрібнити на невеликі куски. До бульйону вкидаємо цілу цибулину, моркву та картоплю кубиками. Солимо і варимо до майже готовності картоплі з морквою. Цвітну капусту миємо та подрібнюємо на дрібні суцвіття. Вкидаємо до бульйону цвітну капусту та порізаний соломкою болгарський перець. Додаємо молотий чорний перець, лавровий лист. Варимо десь 15 хв. В майже готовий суп додаємо сметану (Найкращий варіант – домашня сметана), олію та паприку. Плавлений сирок ріжемо кубиками та додаємо до супу. Зеленню петрушки посипаємо суп, перемішуємо та ще тримаємо на вогні 5 хв.

Суп готовий.

Цвітна капуста фарширована м’ясом в духовці — рецепт

Інгредієнти:

1 цвітна капуста;

500 г м’ясного фаршу;

1-2 цибулини;

1 яйце;

сіль, перець до смаку;

2-3 ст. л майонезу;

100 г твердого сиру.

Чудове блюдо для сім’ї та гостей. Дуже смачне і має незвичний вигляд.

Що приготувати зі цвітної капусти — дивись у відео

Сподіваємось, наші рецепти потраплять у твій список улюблених рецептів.

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