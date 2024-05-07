Що робити, якщо замерз виноград в травні: лікуємо та оздоровлюємо ніжну ліану

Яке розчарування дізнатися, що виноград, в який ти вкладав (-ла) душу і серце, понівечив травневий мороз! Та перш ніж сумувати, оцінимо збитки та дізнаємося, якої саме шкоди завдала негода. Якщо мороз лише зачепив бруньки — прогноз оптимістичний. Що робити, якщо виноград замерз у травні, або просто навесні — читай у нашому матеріалі.

Як дізнатися, що виноград у травні підмерз

Спочатку оцінимо величину збитків, яких завдав мороз.

Якщо листя винограду вже розкрилося та несподівано повернулися заморозки, то це загрожує загибеллю бруньок-вічок, адже саме вони та листя страждають найбільше.

Зараз також дивляться

Як напевне дізнатися, що бруньки-вічка дійсно прихопило морозом

Надріж гострим ножем кілька вічок.

Якщо бруньки не постраждали — вони лишаються зеленого кольору, якщо стали бурими чи коричневими — пагін підмерз.

За невеликого ураження бруньки оживуть, листя знову відросте. А от сильно пошкоджені плодові бруньки цього сезону вже не відновляться.

Як дізнатися, чи постраждало від морозу коріння

Після того, як ти перевірив (-ла) бруньки та пагони, і переконався (-лася), що вони підмерзли — перевір коріння.

поряд із кущем викопай невелику яму, щоб відкрити корені та переконатися чи вціліли вони;

зроби ножем надріз на корені.

Якщо зріз кореня білий, то корінь живий. Якщо чорний — виноград, на жаль, загинув.

Що робити, якщо виноград замерз у травні

Заморозки послаблюють рослини, і вони стають більш вразливими до впливу шкідників і хвороб. Тож може виявитися, що мороз лише розпочав губити виноград, а далі його “чорну справу” продовжать хвороби. Аби цього не сталося, укріпи й захисти обморожені лози.

Обприскай від хвороб та шкідників. Підживи мінеральним добривом, це може бути будь-який універсальний комплекс. Замульчуй землю компостом чи перегноєм.

Що іще можна зробити, якщо замерз виноград навесні? Спробуй такий спосіб: тільки-но обмерзлі пагони відростуть на 3-4 листки, прищепи їх, а вусики видали. Якщо на пагоні є суцвіття, його можна залишити.

Потім проведи позакореневе підживлення комплексним водорозчинним добривом. Плодові пасинки залиш, а ті, на яких немає плодових кистей, прищепи іще раз над 3-4 листками. Коли кущ добре відросте, його вже формуй, як хочеш.

Як захистити виноград від весняних заморозків

Якщо метеорологи прогнозують заморозки, спробуй попередити їхній негативний вплив на виноград. Сутність методів в тому, щоб підживити та максимально зволожити ліану, що допоможе їй протистояти негоді. Що можна зробити, щоб не дати замерзнути винограду?

Якщо кущ винограду невеликий за розміром, можна просто вкрити його агроволокном.

Зроби “дощування”: дрібно розпороши над виноградником воду. Для цього існує спеціальне обладнання, але підійде звичайний розпилювач води. Почни дощування за 2-3 години до початку морозів, тобто, до глибокої ночі. Такий нехитрий спосіб допоможе захистити кущі від морозу до -4-6°С.

Ефект дощування полягає в тому, що, випаровуючись, вода віддає велику кількість тепла і прогріває повітря навколо кущів.

Проведи глибокий полив. Це також захистить виноград від заморозків. Як це зробити? Під кожен кущ вдень вилий до 30-50 літрів води. Земля має бути добре полита. За день вода у землі нагріється, а вночі віддасть тепло лозі.

Для посилення ефекту землю після поливу накрий плівкою або чорним агроволокном. Це ще більше посилить нагрів сонцем. А ввечері зніми укриття, і тепла пара від землі захищатиме виноград до -5-6°С.

Обприскай кущі калійно-фосфорними добривами. Або внеси добрива під корінь. Найкраще це зробити за 10-20 годин до настання заморозків. Позакореневе підживлення підгодує та зігріє виноград і він не замерзне.

Напередодні заморозків та після них оброби виноградники стимуляторами росту. Вони активують захисні сили рослин. Використовуй Епін, Циркон, Мегафол та інші.

Тепер ти знаєш, що робити, якщо виноград замерз у травні або будь-коли навесні, й зустрінеш заморозки “озброєним” корисними порадами та не допустиш загибелі лози.

А якщо тобі цікаво дізнатися, чим найкраще тричі за весняний сезон обробити виноград, читай про це в іншому нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.