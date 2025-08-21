50 відтінків сірого 4: буде продовження чи фінальна крапка

Прихильники культової еротичної серії фільмів 50 відтінків сірого вже почали уявляти чергову спекотну екранну зустріч Анастейші Стіл (Дакоти Джонсон) і Крістіана Грея (Джеймі Дорнана), та Netflix дещо охолодив цей ентузіазм.

Що насправді відбувається з франшизою, яку у рівній мірі обожнюють і критикують, і чи можна розраховувати на 50 відтінків сірого-4? Чи відома дата виходу та інші новини — для тебе у матеріалі.

50 відтінків сірого-4: чи відома дата виходу

Нещодавно поширилися чутки, ніби Netflix готує нову стрічку франшизи, але офіційна відповідь не лишає ілюзій: ні, 50 відтінків сірого 4 не вийде на Netflix.

Стрімінг просто додав до бібліотеки всю трилогію — класичні Сірий, Темніше і 50 відтінків свободи, вони з’явилися на Netflix ще минулого року. Та саме їхня поява стала приводом для нової хвилі надій серед прихильників.

Але виходу 50 відтінків сірого-4 заважають реальні, майже непереборні труднощі.

По-перше, сама історія логічно завершена — романтична арка закрита, нових книжок Еріки Леонарди Джеймс (авторки попередніх частин) немає.

Читати на тему Секс-освіта через фільми та шоу: що подивитися про секс дорослим та підліткам Що подивитися про секс та сексуальну освіту: у матеріалі.

По-друге, актори вже давно відсторонилися від цієї історії. Ще у 2020-му році виконавець ролі Крістіана Грея Джеймі Дорнан зізнався, що не планує повертатися до чогось подібного.

“Це був окремий світ. Ми його прожили. Більше такого, ймовірно, у моїй кар’єрі не буде”, — сказав він.

Актор визнав: це була унікальна історія, але вона залишилась у минулому.

Дакота Джонсон після виходу останньої серії наважилась на відвертість і розповіла, як складно проходили зйомки і як неймовірно важко було узгоджувати бачення з авторкою Е. Л. Джеймс.

Акторка назвала заекранний процес психотичним хаосом.

Щодо режисера, то думку Джеймса Фолі, який зняв два останні фільми, на жаль, вже не почути: він нещодавно помер, тож шансів на повернення легендарного режисера немає.

50 відтінків сірого-4: чи є шанс на майбутнє

Як відомо, критики вщент розривали фільми за інтимні сцени й зображення БДСМ, але касові збори показали успіх: франшиза принесла творцям понад один мільярд доларів прибутку. І це вагомий, принаймні фінансовий, аргумент все ж додати до історії іще кілька сторінок.

Та на даний момент усі дотичні до творення 50 відтінків сірого одноголосні: сиквел чи приквел малоймовірні.

Студії більше емоційно не зацікавлені, а знімальна група, за їхніми словами, готова залишити історію в минулому.

Проте якщо чергова книга Е. Л. Джеймс все ж почне свою подорож, з’являться інші темні сторінки, або новий антагоніст — можливо, на горизонті замаячить і 50 відтінків сірого-4. Але й у такому випадку це відбудеться не раніше 2026-2027 року.

А ще почитай про п’ять еротичних фільмів, які радить сексологиня — для тих, хто шукає іскру пристрасті на екрані.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!