Винний край і не тільки: фільми та серіали про жіночу дружбу

Важко пройти життєві випробування щастям та горем наодинці. Та й не потрібно! Адже світ точно має одну чи навіть кілька людей, які стануть не лише близькими по духу тобі, а й будуть готовими йти пліч-о-пліч крізь роки.

Дружба, як ми памʼятаємо — це диво. А щоб надихнутися такими прикладами, можна переглянути кілька атмосферних фільмів та серіалів про жіночу дружбу.

Перелік атмосферних стрічок, які ідеально покращать твій осінній настрій, Вікна наводять далі у матеріалі.

Фільми про жіночу дружбу

На щастя, кіноробіт про дружбу між жінками існує чимало. Ці стрічки допомагають руйнувати стереотип про те, що жінки не вміють дружити.

Прислуга

Фільм розповідає про дружбу двох американок у 1960-их роках. Це непрості роки для США, а про реалізацію жінки говорить лише статус її чоловіка та кількість народжених у шлюбі дітей.

Винний край

Це не просто історія про дружбу.Фільм підіймає багато важливих питань, як от соціалізація жінки з віком та побутовий тиск на неї.

Головні героїні їдуть у подорож на честь 50-річчя однієї з них, але за келихом вина розуміють, що знають одна про одну не все.

Бабуні

Провідною історією є відкриття ресторану, де готують бабусі. Однак побіжно — заклад би не відкрили, якби не вміння чотирьох абсолютно різних італійських бабусь обʼєднатися заради спільної мети.

Це дуже смачний італійський фільм, який точно надихне тебе на звершення!

Приховані фігури

Це реальна історія про трьох афроамериканських математикинь NASA, які зробили наукові розрахунки для запуску астронавта Джона Гленна на орбіту Землі.

Ці жінки працювали у сфері та часі, повному упереджень про жінок та афроамериканців.

Маленькі жінки

Легкий, теплий, сповнений атмосфери фільм про сестер, кожна з яких обирає свій шлях у нелегкий час Громадянської війни у США.

Серед героїнь — амбітна Джо, відповідальна Мег, творча Емі та ніжна Бет.

Серіали про жіночу дружбу

Ми не могли не згадати тут кілька популярних та дуже красивих серіалів, в яких наскрізною ниткою йдеться про силу жіночої підтримки, допомоги та впливу часу на стосунки між ними.

Провулок світлячків

Це — найтепліший серіал, який ти можеш побачити, присягаємося! Він правдивий, не затягнутий і заслуговує на твій перегляд.

Готуй носовичок наприкінці другого сезону. І повір, що така дружба дійсно існує в реальності: зі сварками, незгодами, підтримкою, порадами, спільними квартирами чи навіть чоловіками, дітьми, карʼєрою тощо.

Помадні джунглі

Серіал розповідає про різних жінок, кожна з яких має або реалізацію, або кохання, або хобі.

Це легка історія, яка показує, як можна боротися з життєвими обставинами.

Секс і місто

Це класика, якщо говорити про історії жіночої дружби. Ці чотири жінки дуже різні за темпераментом та життєвими історіями, але їх обʼєднує щира дружба та життя в Нью-Йорку.

Ти міг (могла) ще згадати серіал Відчайдушні домогосподарки. Раніше ми також зібрали список стрічок, схожих на Відчайдушних домогосподарок.

