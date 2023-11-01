Готуємося до перегляду Королівства тварин: пʼять фільмів, про які варто згадати перед походом у кіно

2 листопада в українських кінотеатрах виходить французька стрічка Тома Кайє Королівство тварин. Це сімейна фантастична драма про світ, який охопила хвиля мутацій. Люди перетворюються на тварин, що сталося і з дружиною головного героя Франсуа. Одного разу вона зникає, і чоловік вирушає на її пошуки разом із сином-підлітком. Ця подорож обертається небезпечними пригодами.

Напередодні премʼєри кіножурналістка Єлизавета Сушко спеціально для Вікон зібрала пʼять фільмів зі схожою тематикою.

Якщо бачили — вам може сподобатися новий хіт головного фестивалю фантастичного кіно Sitges та Каннського кінофестивалю. Якщо ж щось ви ще не дивилися — вдалий момент надолужити перед походом в кіно.

Зараз також дивляться

Гармонія людей та мутантів

Світ у Королівстві тварин змінюється. За невідомою причиною люди починають поступово перетворюватися на тварин. Єдиний варіант існування — пристосовуватися. Хтось бореться насильницьким методом, але єдиною справною системою стає любов до близьких, ким би вони не стали, і спроба привести їх до спокійного стану заради співіснування.

Форма води режисера Гільєрмо дель Торо (2017)

Оскароносний фільм оповідає історію Елізи (Саллі Гокінс — Пригоди Паддінгтона), яка працює прибиральницею у секретній лабораторії Америки після “холодної війни”. Жінка німа і цілком самотня. Все змінюється, коли вона випадково знайомиться з новим експериментом — амфібією (Даґ Джонс — Люди в чорному 2).

Вони закохуються, але щоб припинити страждання морської істоти, Еліза має допомогти йому поринути у глибокі води океану, а отже втратити назавжди.

Про любов попри все

Пригоди Франсуа та його сина починаються з переїзду в інше місто заради дружини й матері, яка стала Істотою. В моменти теплих розмов підлітка, якому складно прийняти таку матір, із батьком, той ділиться з хлопцем думками про силу кохання, попри все.

Лобстер режисера Йоргоса Лантімоса (2015)

Антиутопія грецького режисера, чий останній фільм Бідолахи після премʼєри на Венеційському кінофестивалі у 2023 році назвали новою класикою кінематографа — історія про самотніх людей, які шукають собі пару. Девіда (Колін Фаррелл — Джентельмени, Банші Інішерина) заселяють у готель, де він має знайти собі партнера(-ку).

Якщо ж за виділений час цього не станеться — жителі курорту перетворюються на обраних тварин і переселяються в ліс. Попри заборону, саме в лісі, де за порядком суворо наглядають, Девід закохується в одиначку — Короткозору жінку (Рейчел Вайс — Фонтан).

Диво режисера Стівена Чбоскі (2017)

Миле сімейне кіно про хлопчика з особливостями Августа (Джейкоб Трембле — Хороші хлопці, Доктор Сон). Попри перенесені 27 операцій та домашнє навчання, хлопчик живе звичайне життя: фанатіє від компʼютерних ігор, Зоряних війн, свариться зі старшою сестрою та найбільше за все любить свого пса.

Історія будується навколо відносин Оґґі, так його ласкаво називають, з його батьками, яких грають Джулія Робертс (Їсти молитися кохати) та Оуен Вілсон (Опівночі в Парижі). Вони допомагають маленькому космонавту знайти місце у суспільстві та полюбити себе без скафандра.

Про стосунки батьків і дітей

Попри всю фантастичність, Королівство тварин — це сімейний фільм про взаємини батьків та їхніх дітей-підлітків, з якими часто буває ну дуже складно.

Гарний хлопчик режисера Фелікса Ван Грунінгена (2018)

Фільм засновано на книжці Девіда Шефа Граний хлопчик: Шлях батька крізь залежність сина про особистий досвід автора з його сином-підлітком. Через розлучення батьків, Нік (Тімоті Шаламе — Дюна) шукає розраду в наркотиках. Тільки спроба Девіда (Стів Керелл — Місто астероїдів, Офіс) знайти спільну мову з хлопцем і говорити чесно та відверто може врятувати життя.

Пригоди мутаційного лісу

У Королівстві тварин аварія на дорозі стає причиною того, що понад шістдесят істот-мутантів губляться в лісі. Серед них і мама одного з головних героїв. Після кількох спроб її відшукати, хлопчик знайомиться з іншими мутантами та досліджує їх життя.

Анігіляція режисера Алекса Гарланда (2018)

Героїні фільму — група дослідниць, які перебувають на карантині після розвідки лісу, що зазнає мутації. Після падіння метеорита в цю зону, там спостерігається мерехтіння, яке змінює все живе. Загадковим чином змінюються і дослідниці, час та їх памʼять.

Фільм нагадує гру S.T.A.L.K.E.R., торкається питання саморуйнування та занурює у неймовірної краси світ, який змінюється в неочікуваний спосіб.

Також напередодні виходу фільму на великі екрани Вікнам вдалося поспілкуватися з режисером стрічки. Тома Кайє в інтерв’ю розповів, як він знімав Королівство тварин.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.