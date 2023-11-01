Готовимся к просмотру Королевства животных: пять фильмов, о которых стоит вспомнить перед походом в кино

2 ноября в украинских кинотеатрах выходит французская лента Тома Кайе Королевство животных. Это семейная фантастическая драма о мире, который охватила волна мутаций. Люди превращаются в животных, что произошло и с женой главного героя Франсуа. Однажды она исчезает, и мужчина отправляется на ее поиски вместе с сыном-подростком. Это путешествие оборачивается опасными приключениями.

В преддверии премьеры киножурналистка Елизавета Сушко специально для Вікон собрала пять фильмов с похожей тематикой.

Если вы их уже видели, вам может понравиться новый хит главного фестиваля фантастического кино Sitges и Каннского кинофестиваля. Если же что-то вы еще не смотрели — удачный момент наверстать перед походом в кино.

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Гармония людей и мутантов

Мир в Королевстве животных меняется. По неизвестной причине люди начинают постепенно превращаться в животных. Единственный вариант существования — приспосабливаться. Кто-то борется насильственным методом, но единственной исправной системой становится любовь к близким, кем бы они ни стали, и попытка привести их в спокойное состояние ради сосуществования.

Форма воды режиссера Гильермо дель Торо (2017)

Оскароносный фильм повествует историю Элизы (Салли Гокинс — Приключения Паддингтона), работающей уборщицей в секретной лаборатории Америки после “холодной войны”. Женщина немая и совершенно одинокая. Все меняется, когда она случайно знакомится с новым экспериментом — амфибией (Даг Джонс — Люди в черном 2).

Они влюбляются, но чтобы перервать страдания морского существа, Эльза должна помочь ему погрузиться в глубокие воды океана, а значит — потерять навсегда.

О любви вопреки всему

Приключения Франсуа и его сына начинаются с переезда в другой город ради жены и матери, ставшей Существом. В моменты теплых разговоров отца с подростком, которому сложно принять такую мать, тот делится с парнем мыслями о силе любви.

Лобстер режиссера Йоргоса Лантимоса (2015)

Антиутопия греческого режиссера, чей последний фильм Бедняги после премьеры на Венецианском кинофестивале в 2023 году назвали новой классикой кинематографа — история об одиноких людях, которые ищут себе пару. Дэвида (Колин Фаррелл — Джентельмены, Банши Инишинина) заселяют в отель, где он должен найти себе партнера(-ку).

Если же за выделенное время этого не произойдет — жители курорта превращаются в избранных животных и переселяются в лес. Несмотря на запрет, именно в лесу, где за порядком строго присматривают, Дэвид влюбляется в одиночку — близорукую женщину (Рейчел Вайс — Фонтан).

Чудо режиссера Стивена Чбоски (2017)

Милое семейное кино о мальчике с особенностями Августа (Джейкоб Трембле — Хорошие парни, Доктор Сон). Несмотря на перенесенные 27 операций и домашнее обучение, мальчик живет обычную жизнь: фанатеет от компьютерных игр, Звездных войн, ссорится со старшей сестрой и больше всего любит своего пса.

История строится вокруг отношений Огги, так его ласково называют, с его родителями, которых играют Джулия Робертс (Ешь, молись, люби) и Оуэн Уилсон (Полночь в Париже). Они помогают маленькому космонавту найти место в обществе и полюбить себя без скафандра.

Об отношениях родителей и детей

Несмотря на всю фантастичность, Королевство животных — это семейный фильм о взаимоотношениях родителей и их детей-подростков, с которыми часто бывает очень сложно.

Красивый мальчик режиссера Феликса Ван Грунингена (2018)

Фильм основан на книге Дэвида Шефа Граний мальчик: Путь отца через зависимость сына о личном опыте автора с его сыном-подростком. Из-за развода родителей Ник (Тимоти Шаламе — Дюна) ищет утешение в наркотиках. Только попытка Дэвида (Стив Керелл — Город астероидов, Офис) найти общий язык с парнем и говорить честно и откровенно может спасти жизнь.

Приключения мутационного леса

В Королевстве животных авария на дороге становится причиной того, что более шестидесяти существ-мутантов теряются в лесу. В их числе и мама одного из главных героев. После нескольких попыток ее отыскать мальчик знакомится с другими мутантами и исследует их жизнь.

Аннигиляция режиссера Алекса Гарланда (2018)

Героини фильма — группа исследовательниц, находящихся на карантине после разведки мутационного леса. После падения метеорита в эту зону, там наблюдается мерцание, изменяющее все живое. Загадочным образом меняются и исследователи, время и их память.

Фильм напоминает игру S.T.A.L.K.E.R., затрагивает вопрос саморазрушения и погружает в невероятной красоты мир, который меняется неожиданным образом.

Также в преддверии выхода фильма на большие экраны Вікнам удалось пообщаться с режиссером фильма. Тома Кайе в интервью рассказал, как он снимал Королевство животных.

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