Они пытаются жить в мире, который сошел с ума! Интервью режиссера Тома Кайе о съемке фильма Королевство животных

Норма изменилась, как и весь мир. И несмотря на то, что, кажется, он все больше сходит с ума, люди продолжают пытаться жить нормальной жизнью. Так можно описать как нашу современность, так и фильм французского сценариста и режиссера Тома Кайе.

2 ноября в украинских кинотеатрах выходит его приключенческая лента Королевство животных. По сюжету картины, мир охватывает волна мутаций, превращающих обычных людей в животных.

Главный герой по имени Франсуа делает все, чтобы спасти свою жену, попавшую влияние этого таинственного явления. Пока вокруг появляются новые существа, главный герой и его 16-летний сын отправляются на поиски матери, что изменит их жизнь навсегда.

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В преддверии выхода фильма на большие экраны Вікнам удалось пообщаться с режиссером фильма Тома Кайе.

После успеха вашего предыдущего фильма Истребители (Les Combattants, 2014), как возник проект Королевства животных?

— Мой первый фильм начинался в реалистичной тональности и постепенно скатывался в фантастическую. Сначала я не планировал идти по этому пути — он открылся мне уже в процессе съемки. Но возможности подобного кинематографа меня по-настоящему увлекли.

Когда я был членом жюри парижской киношколы La Fémis, то прочитал сценарий Полин Мюнье, в котором говорилось о появлении гибрида человека и животного… У меня возникло ощущение, что эта метафора лежит на перекрестке всех тем, которые я намеревался затронуть в то время: поговорить об определенной передаче наследия — о мирах, которые мы хотим оставить после себя, которые мы наследуем, которые разрушаем, или, возможно, и те, что нам только предстоит придумать.

Я предложил Полин поработать вместе в этом направлении. Фильм Королевство животных рассказывает об отношениях между 16-летним юношей и его отцом в то время, когда почти во всем мире “животная часть” человеческого естества просыпается, как спящий ген, нарушая невидимую границу между человечеством и “Природой”.

Чем вас изначально заинтересовала тема мутации и мутантов, лежащая в основе фильма?

— Я хотел бы сказать — ничем! Я не из этой разновидности кинематографа, и не могу назвать и десятка фильмов о мутантах.

Но, учитывая нынешнюю чрезвычайную экологическую ситуацию, я считаю жизненно важными попытки изобрести новые нарративы, исследующие наше взаимодействие с остальным живым миром.

Не через призму неизбежного коллапса или очередной постапокалиптической сказки, а демонстрируя жизненно важный, жесткий и творческий подход. Идея мутации в плоскости человек-животное позволяет подойти к этому вопросу с физической, конкретной стороны, через тела персонажей.

Другой момент, который меня сразу заинтересовал, как сделать эти изменения реальностью в современном мире.

Я люблю Звездный десант / Starhip Troopers, 1997 Пола Верховена и фильмы Хаяо Миядзаки, но не хотел проектировать свою историю в далекое будущее или превращать ее в чистую сказку.

Мне очень нравится именно вот такое вторжение фантастического в нашу повседневную жизнь.

Возникает своеобразное трение между реальностью и выдумкой, которое является ценным источником для сопереживаний, разногласий, смещений реальности и комедийных ситуаций.

Собственно, это то, что застает неожиданно в начале вашей истории: появление существа в первой же сцене, без подготовки к подобному явлению…

— Мутация присутствует здесь, она повсюду, и общество вынуждено реагировать на это. В этом случае оно даже делает все возможное для продолжения нормального функционирования, не подвергая сомнению свое существование.

Мне очень хотелось без подготовки — с первой же сцены — погрузиться в то, что стало новой реальностью для героев фильма. Отсюда эта абсолютно повседневная и привычная сцена пробки, в которую врываеться сеющее хаос существо, и все заканчивается банальным комментарием соседа-водителя: “Ну что за время!”

Мы приступили к работе над сценарием в 2019 году. Через несколько недель Covid был всюду, и все мы оказались в изоляции. И тогдашние события вокруг нас только подтвердили существование этого древнего инстинкта: мы быстро адаптируемся.

Уже через несколько недель для нас стало чем-то вполне нормальным видеть стада диких кабанов в безлюдных центрах городов и бесконечные комендантские часы. Норма изменилась.

Королевство животных представляет собой довольно уникальное предложение во французском кинематографе, в то же время зрелищное и интимное…

— Я строил этот фильм, как свой предыдущий: на основе персонажей. Тональность и жанр адаптируются к их поискам, которые, в свою очередь, являются физическими, чувственными, экзистенциальными…

Для меня сосуществование драмы и комедии, действия и созерцания, интимности и зрелищности делают фильм более неожиданным и живым. Это сочетание — смесь жанров — лежит в основе моего желания снимать кино.

Если говорить об отсылке, то я все равно имел в виду Идеальный мир / A Perfect World, 1993 Клинта Иствуда или Бег на месте / Running on Empty, 1988 Сидни Люмета, так и Тельму и Луизу 1991 Ридли Скотта или Монстра 2006 Пона Джун Хо. Эти фильмы созданы вокруг своих персонажей, они предпочитают эмоции и выходят за пределы жанра фильм-бегство или триллер, чтобы предложить более полное зрелище.

Но с очень сильным эхом дебатов об отличиях, о тех “других”, которые так пугают некоторых из нас… Существа-мутанты в вашем фильме напоминают нам мигрантов, которых принимают и немедленно отстраняют…

— Да, но это далеко не все. Мутация нас отсылает к вопросу об отличиях и о том, как мы ее воспринимаем — отдельные люди и общество в целом. Иностранец — чужестранец — лишь одна из фигур, но в более широком смысле здесь речь идет о вопросе нормы вообще.

Кино часто затрагивает тему животного в форме дуализма. С одной стороны, это фильмы о монстрах, а с другой — о сверхлюдях. Оборотни и супергерои. Формы абсолютной инаковости, которые утверждают нас на нашем месте в мире.

А тут все иначе, чужаком может оказаться любой. Мой сосед, моя дочь, коллега. Мои персонажи не превращаются в ночь полнолуния: их мутация происходит медленно, постепенно. Они ходят по границе, отделяющей нас от остального живого мира…

А если нет абсолютной инаковости, решающим становится вопрос принадлежности: как нам жить вместе, творить общество?

Как вы сказали, фильм начинается с этой очень прочной связи между Франсуа и его сыном Эмилем, при вынужденном отсутствии Ланы — матери Эмиля — пораженной мутацией и из-за этого изолированной. Была ли тема отношений родителей и детей интересна вам по личным причинам?

— Между Истребителями и Королевством животных я стал отцом, и это, очевидно, многое изменило. В любом случае, у меня очень рано возникло желание рассказать эту историю с этой двойной точки зрения — сына и отца, двух мужских фигур, которые могут совершить ошибки в своем повторном взаимооткрытии.

В начале фильма, столкнувшись с переменами, от которых дрогнул мир и его семья, Франсуа сильный, уверенный в себе. Он твердо верит в выздоровление Ланы, в единство своего клана, в возвращение к нормальной жизни.

На этом этапе может показаться, что Франсуа и Эмиль вместе, объединены одним стремлением. На самом же деле Франсуа навязывает сыну свое видение мира, а Эмиль молча страдает.

Проблемой для Эмиля является его собственная эмансипация, которая пойдет по неожиданному пути. Речь идет о том, чтобы стать собой, научиться говорить нет, выбрать свою судьбу.

И по мере того, как его сын отыскивает свой путь, Франсуа теряет уверенность и начинает терять почву под ногами. Он оказывается перед лицом собственного страха и беспомощности. Отношения переворачиваются.

Франсуа придется задать себе новые вопросы. Связь становится полностью обратной — Эмиль и Франсуа учатся смотреть друг на друга. Происходит переход от отношений власть-покорение к ситуации внимательного слушания, взаимопомощи, обмена. И именно так они становятся для меня героями моего фильма.

Это то, что особенно взволновало меня в фильме Был отец Ясудзиро Одзу в 1942 году: призвание отца — научить своего сына искусству жить без него.

Речь идет не о том, чтобы изменить или исцелить чужеземца, а чтобы принять его и освободить неизвестные силы.

Одним из важнейших элементов фильма является место, которое вы отводите природе, а также то, как вы снимали эти почти дикие районы Гасконских Ланд… Деревья, растения, вода и небо играют на экране ключевую роль.

— Мне нравится начинать процесс написания сценария с этапа поиска локаций и абсолютно ясного представления для себя территории, местоположения, конкретной географии — и только после этого браться за драматургию. Маленький провинциальный городок, окруженный огромным лесом, — это не просто сказочное место, это тоже реальное место моей юношества.

Если путешествовать по Гасконским Ландам на автомобиле, пейзаж легко сведется к однообразному чередованию сосновых лесов и полей кукурузы. Но среди этой трансформированной человеком местности находятся оазисы природы, последние гектары усеянного лагунами первобытного леса.

Это неизменные в течение сотен, а то и тысяч лет магические места, возникшие задолго до повсеместной высадки сосен. Это малоизвестные и труднодоступные территории, но когда вы туда попадаете, словно делаете шаг в прошлое. Всего в нескольких сотнях метров вы переходите от линеек искусственно взорванных деревьев — молчаливого индустриального леса — к пышным и хаотичным участкам, кишащим растительным и животным миром. Лес оживает на наших глазах.

Мне очень хотелось, чтобы эти пейзажи заняли ведущее место в фильме, ведь они тоже рассказывают историю персонажей.

Как вы их вообще обнаружили, учитывая, очевидно, что эти места очень сложно найти?

— Разными способами: благодаря старым картам, блогам энтузиастов-деревоведов, которые ведут учет старых экземпляров… И изучению спутниковых снимков: изнурительная задача по удалению всех черных пятен на территории, охватывающей Жиронду, Ланды и часть Лот-и-Гаронны. Чаще всего мы находили в таких местах искусственный водоем, но иногда и тысячелетнюю лагуну.

Каждый раз нам приходилось ехать самим и проверять на месте… Это было похоже на поиск сокровищ.

С моим братом, оператором Давидом Кайе, мы много путешествовали по региону, пока не нашли идеальное место для съемки. Там было все: первичный лес, лагуна, наклоненное над водой дерево, которое было нужно для истории…

Но в разгар съемки летом 2022 все было уничтожено страшными пожарами в Жиронде. Фильмирование остановилось, съемочная группа уехала, а я осталась под дождем пепла искать альтернативные места для завершения фильма. У нас оставалось еще пять недель работы. И все это в лесу.

Но вам это удалось.

— Да, это было маленькое чудо. Я заметил черное пятно на спутниковом снимке у Бискарросса — очень многолюдного туристического морского курорта, который, на первый взгляд, совсем не отвечал тому, что мы искали. По дороге туда я обнаружил группу полностью сохранившихся лагун, где лесное хозяйство было невозможно из-за датированных еще средневековьем указов.

Для нас это было идеальное место: густой лес с изначальной атмосферой и контрастным рельефом, где на преодоление 100 метров могло понадобиться четверть часа! Неожиданный подарок среди крушения пожаров 2022 года.

Необходимость прервать съемку летом и возобновить их осенью обязательно меняет ситуацию с освещением. А в Королевстве животных это особенно важно… Изменило ли это, наконец, ваш подход к фильму?

— Конечно, изменило все… Свет в сентябре уже совсем не такой, как в июле-августе — дни короче, погодные риски выше. Но эта ситуация также предлагает и интересные контрасты — более живой, косой свет — менее свинцовый, чем летний.

Нам пришлось тщательно просмотреть план работы, чтобы адаптироваться к свету и погоде. Нам также пришлось как-то подстроиться под смену растительности. В это время подлесок краснеет и увядает, и это явление ускоряется жарой.

В сентябре уже немногое осталось. Поэтому мы сначала искали как можно более близкие к воде участки, где корни все еще орошались. А команда художников-постановщиков должна была озеленить площадку, план за планом, где это было необходимо.

Спецэффекты занимают важное место в фильме, но они всегда на службе в истории, а не послужат поводом для демонстрации технологических возможностей…

— Да, персонажи должны оставаться в центре замысла и постановки. Для этого мы выработали три основных правила:

Всегда отталкиваться от актера. Выжимать максимум из возможностей исполнителя. Остаться на точке зрения героев. Никаких необязательных сцен. Снимать только на реальных площадках. Никаких павильонов и зеленых экранов.

За 18 месяцев до съемки я начал работать над концепцией того, как будут выглядеть наши существа, как их сконструировать, показать… Эта работа не прекращалась до завершения фильма.

Суть дела заключалась в выборе технологии. У каждой из них есть свои преимущества: грим — для текстуры, анимация — для движения, сценические эффекты для взаимодействия со съемочной площадкой и т.д.

Мы максимально гибридизировали техники, поскольку правдоподобие эффекта во многом зависит от его постоянной мутации внутри самой сцены. Если постоянно использовать одинаковый прием, глаз зрителя расшифровывает его в считанные секунды.

Да, вокруг актера Тома Мерсье строился образ Человека-птицы с помощью грима из протезов и кожи, аниматроники, сценических эффектов как подкладки и тросы, цифровых эффектов 3D и так далее… Сочетание этих разных техник отличается для каждого кадра.

Еще один важный элемент фильма – исключительная работа над звуком, особенно в последней части, где Эмиль по-настоящему открывает для себя лес и его обитателей…

— Мне хотелось имерсивного подхода, максимально приближенного к персонажам. Опять же мы начали с актеров.

Мы познакомились с “птичьими певцами”, разработавшими уникальные техники исполнения, имитации и даже взаимодействия и общения с животными.

Они стали тренерами Тома Мерсье Человека-птицу, научили его “говорить птичьим языком”, всасывая звуки, а не выдыхая их… Это требует колоссальных усилий от грудной клетки и горла, и Том практиковался месяцами: все звуки, которые можно услышать в фильме, на самом деле произошли от него.

Поль Кирхер разрабатывал с теми же специалистами разнообразные дыхательные техники и сам исследовал широкий спектр звуков, хрюканий, криков.

Этот сырой материал затем был переработан при звуковом монтаже, и мы сами создавали многочисленные звуковые химеры — иногда очень технологично, а иногда и откровенно кустарным способом, как это всегда делалось в кино. Например, знаменитый крик Тарзана — это смесь воя гиены и австрийского йодля.

Понятно, что вы просили своих актеров вложить многое себя — как физически, так и психологически…

— Некоторые роли требовали большой физической подготовки. Редко случается, чтобы молодой актер появлялся почти в каждом кадре фильма, где есть сцены действия, приключения, эмоции — днем и ночью в течение более двух месяцев. Поль работал очень тяжело и с большим усердием. Съемкам предшествовала длительная работа с хореографом, чтобы разработать язык его тела, движения и восприятия окружающего мира.

То же касается Тома Мерсье, который играет Человека-птицу на очень продвинутой стадии мутации. Нам пришлось изваять и отсканировать все его тело, а также создать шарнирные протезы крыльев. Мы разработали ему новую кожу — пигментированную, как у птицы, и частично покрытую перьями. В дополнение к шести часам в день гримирования Тома должен был выполнять много физических упражнений со скачками и растяжками, строя себе поистине удивительное тело танцора.

К счастью, еще в начале съемки я почувствовал, что мы возвращаемся к первичным элементам актерского мастерства — к тому, что достигает источников удовольствия от игры, доходит до детства: к переодеваниям, игре у других существ, сочинению собственного животного, бегу, прыжкам, крикам, полетов. В съемке также присутствовало это игровое и катарсическое измерения.

Поговорим о выборе актеров, начиная с пары отец-сын, — о Ромене Дюрисе и Поле Кирхере.

— Не преувеличивая, могу сказать, что благодаря Ромену я открыл для себя французское кино. Юная угроза / Le Peril jeune режиссера Седрика Клапиша 1994 года, Гаджо Дело режиссера Тони Гатлифа 1997 года — принадлежат к тем французским фильмам, которые были очень важны для меня в подростковом возрасте.

Он фантастический актер, мощно воплощающий роль отца. И в нем всегда присутствуют эти светло, искрящееся и заразительное и полное вдохновение удовольствие от игры. Его способность работать и слушать поражает, а его понимание проблем и эмоций очень инстинктивно.

Франсуа — цельный персонаж, в нем есть нечто абсолютное, романтичное. И это тоже физическая роль. Качество, также подвластное Ромену. Франсуа постоянно действует, он никогда не сдается. Ромен наделил его быстротой, точностью и очень чистой физичностью.

Что касается Поля, то в нем есть что-то одновременно и сильное и неловкое, что сразу привлекло мое внимание. Он также выявляет неожиданные ресурсы. Может показаться, что он и сам не знает, куда идет — будто его несет мощное течение. Поль произвел на меня такое впечатление: неосознание собственной силы. Чувствуется, что в нем что-то бурлит, присутствует неуправляемая энергия, какая-то дикая сторона.

Еще несколько слов о персонаже Адель Экзаркопулос, присутствие которой позволяет нам говорить о весьма заметном юморе в Королевстве животных.

Частично комедийность фильма базируется на том, что многие из наших героев пытаются жить как можно нормально в мире, который сошел с ума.

Джулия, полицейская, пожалуй, меньше всего озадачена этим большим потрясением. Она хотела бы быть полезной, найти свое место, но ее команда оказалась на обочине именно в тот момент, когда в местности наконец-то стало что-то происходить.

Она настолько оторвана от своих коллег, что когда говорит: “Я собираюсь просить о переводе”, — возникает вопрос, о переводе куда она говорит? Люди вокруг становятся для нее все более чужими. Адель — удивительная актриса, она наделяет свою героиню автономией, холодным юмором и апломбом, который является одновременно и безоговорочным, и очень смешным.

В общем, существа вносят беспорядок в общество, начиная от нападения на конно-спортивный центр и заканчивая бегством гигантского кальмара из супермаркета. Эти возмущения порождают комичность, а вместе с ней и ощущение жизненной силы, словно когда-то заглушенные голоса снова начинают раздаваться. Мир снова двигается.

Для меня юмор — это лучший способ сделать ощутимым этот жизненный импульс, одновременно разрушительный и творческий.

Вы дошли до конца настоящего кинематографического происшествия. Как вы оглядываетесь на этот опыт, когда уже позволили своему фильму жить собственной жизнью перед публикой?

— Это довольно странное чувство. Этот фильм заставил нас всех изобретать, комбинировать сложные технологии, предусматривать или непосредственно сталкиваться с множеством вызовов, начиная от того, чтобы заставить человека летать по ночному лесу, до продолжения съемки среди стихийного бедствия.

Это был долгий путь, но мы его одолели, и я не стыжусь сказать, что мы гордимся и радуемся этому. У меня такое чувство, что, наконец, фильм очень похож на свою тему: он постоянно мутировал, чтобы изобрести свой путь. Я надеюсь, что это будет ощутимым при просмотре Королевства животных.

История начинается с лица Франсуа, который застрял в пробке, среди клаксонов и загрязнения. Она заканчивается спустя почти два года тем же лицом — уставшим, но счастливым — посреди обрамленной лесом большой реки, где ревут все виды животных мира.

Я надеюсь, что между этими двумя образами, через путешествие Эмиля и Франсуа, мы можем почувствовать пробуждение мощной силы внутри нас — таинственной и органической связи, которая объединяет нас со всем живым.

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