Стипендія Президента України 2025: хто має шанси на її здобуття

Тисячі українських студентів отримують щомісяця фінансову підтримку від держави. Йдеться про стипендії — академічні або соціальні, постійні чи тимчасові, призначені на основі рейтингу успішності або відповідного статусу. Існує й така стипендія, яку надає Президент України.

Стипендія Президента України 2025 року — це престижна державна нагорода, яка надається студентам, молодим ученим, спортсменам та митцям за видатні досягнення в навчанні, науці спорті та мистецтві.

Читай, хто може отримати президентську стипендію у 2025, як оформити документи та які вимоги — у матеріалі.

Хто може отримати стипендію Президента України

У 2025 році на академічну стипендію Президента України можуть претендувати:

Учні та студенти закладів освіти — за високі результати у навчанні, які стали переможцями всеукраїнських або міжнародних конкурсів, олімпіад, змагань.

Абітурієнти, які отримали найвищі бали на ЗНО або НМТ.

Молоді науковці , які мають значні наукові досягнення, підтверджені публікаціями у наукометричних базах (Scopus, Web of Science тощо), монографіями, патентами тощо.

Молоді майстри, народного мистецтва, діти з особливими досягненнями у мистецтві, спорті (музичні школи, спортивні, художні тощо).

Кандидатів висувають вчені або педагогічні ради закладів освіти. А якщо це молоді майстри народного мистецтва, то претендентів на здобуття стипендій відбирають члени Комісії, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного мистецтва.

Розмір Президентської стипендії у 2025 році

Розмір президентської стипендії в Україні залежить від категорії отримувача. Дані можуть дещо змінюватися щороку, але ось приблизні суми станом на 2025 навчальний рік:

Для студентів ЗВО (вищої освіти)

Президентська стипендія: близько 10 000 грн на місяць

(для студентів, які мають визначні академічні чи наукові досягнення).

Для учнів фахових передвищих закладів (коледжів, технікумів)

Сума становить від 5 000 до 7 000 грн на місяць, залежно від типу досягнень.

Для обдарованих дітей у сфері мистецтва, спорту

Президентські стипендії для учнів мистецьких та спортивних шкіл: приблизно 2 200–3 000 грн на місяць.

Для молодих учених

Розмір президентської стипендії: від 7 000 до 12 000 грн на місяць, залежно від рівня наукової роботи, публікацій, ступеня (аспірант, кандидат наук тощо).

Як виплачується Президентська стипендія

Досягти високих результатів у навчанні, науковій або творчій діяльності.

Бути висунутим вченою або педагогічною радою закладу освіти.

Подати необхідні документи у встановлені терміни.

Як подати заявку

Призначення стипендій здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії.

Для молодих учених необхідно подати витяг з протоколу засідання ради та рекомендації від двох докторів наук.​

Кандидати висуваються вченими або педагогічними радами навчальних закладів.

Виплати зазвичай тривають 12 місяців. Стипендія не оподатковується. Видається на підставі Указу Президента України або рішення МОН.

Своїх читачів Вікна раніше інформували про соціальні стипендії для студентів: що змінилося та хто має право на виплати.

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