Стиль життя

Стипендія Президента України 2025: хто має шанси на її здобуття

Леся Манзюк, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 15:15
Президентська стипендія
Фото Pexels

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