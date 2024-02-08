Свята

8 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Даніела Долотова, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 07:30
8 лютого яке свято
Фото: Unsplash

Більше новин
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
Сенат США підтримав допомогу на 95 млрд доларів — лишилося голосування
Розгляд за скороченою процедурою! Сенат США наблизив надання Україні пакету допомоги
Обмін полоненими 8 лютого 2024 — 100 захисників повернулися додому
Захисники нарешті вдома! Що відомо про обмін полоненими 8 лютого 2024 року
Календар церковних свят
Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024
Дивитись більше

Матеріали по темі

Календар церковних свят
Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024
церковний календар 2024
Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян
Коли китайський Новий рік 2023: звичаї та традиції
Коли китайський Новий рік 2024: дата святкування та традиції
7 лютого свято
7 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Відео
обмін полоненими 31 січня

Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Ракета Циркон характеристики
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
0:06:48
Авдіївка
Майже 750 снарядів по місту — і це лише за місяць! Що відбувається у знесиленій окупантами Авдіївці
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:35
допомога від США та ЄС
Без конкретики та зі скрипом. Коли Україна може очікувати на допомогу від США та ЄС
Більше відео
Кава з корицею у четвер — що говорити та для чого ритуал
Читати далі
Кава з корицею у четвер — що говорити та чому вона така популярна
Пісні про кохання на День святого Валентина
Читати далі
Пісні про кохання: добірка до Дня Святого Валентина, що звучить мелодіями ніжних почуттів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь