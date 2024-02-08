8 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

8 лютого — яке саме свято припадає на цей день? Такі думки в голові виринають інколи несподівано навіть для себе. Однак попри це, питання продовжує мучити й ось ти вже три години читаєш про культурні традиції індійців чи історію виникнення світу й причини, чому у середньовіччі вірили в пласку Землю.

Зрештою, щоб тобі не доводилось витрачати стільки часу, вдалось швидко дізнатись потрібне й сконцентруватись на інших справах, Вікна зібрали для тебе разом усі свята, які припадають на 8 лютого.

8 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Міжнародний день шотландського віскі

Шотландський віскі має багату історію довжиною в 500 років, тому не дивно, що на честь цього напою існує навіть міжнародне свято. У цей день заведено проводити дегустації віскі, а також дізнаватись більше про культуру та мистецтво виготовлення напою.

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День опери

Мистецтво опери настільки захопливе, що його шанувальники вирішили вшановувати його не лише у Міжнародний день опери, але й під час неофіційного свята, яке відбувається щорічно 8 лютого.

Свій початок День опери бере у 2018 році й відтоді поціновувачі цього виду мистецтва саме в цей день віддають йому шану.

День пропозиції руки та серця

Якщо ти думаєш, що найбільш романтичне свято це День Святого Валентина, то шанувальники Дня пропозиції руки та серця можуть у цьому посперечатись. Хоч історія цього свята невідома, але популярність воно все одно знаходить у всьому світі, особливо в Індії.

У цій країні не лише роблять особливі пропозиції своїм коханим, але й просто виявляють почуття прихильності. Для цього використовують часто троянди різних кольорів.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни

За новим церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святого великомученика Феодора Стратилата, який був воєводою східноримського міста Гераклеї та викликав прихильність містян своїм покірливим управлінням.

Також 8 лютого вшановується пам’ять святого пророка Захарії Серповидця, який провіщав розп’яття Ісуса Христа.

Прикмети 8 лютого 2023

якщо навколо місяця вночі ти побачиш кола, значить можна чекати ранньої весни;

якщо тварини неспокійні, то варто очікувати заметілі;

якщо на деревах буде багато інею в цей день, значить навесні буде багато меду;

якщо ж побачиш, що собака купається в снігу, значить скоро буде потепління;

якщо помічаєш, що молода трава вже проклюнулась, то серйозних заморозків можна вже не чекати.

Що сьогодні не можна робити

у цей день радять відмовитись від операцій та інших медичних маніпуляцій;

проте замість операційних втручань на 8 лютого краще запланувати весілля, але в такому разі краще усі суперечки відкласти на інший день;

також не варто в цей день заздрити, особливо тим, хто скористався попереднім пунктом;

наостанок не радять цього дня й обробляти землю, особливо брудним чи іржавим інвентарем.

Пам’ятні події 8 лютого в історії

У 1106 році великий князь Київський Володимир Мономах склав перший дидактично-художній твір Повчання, зокрема у якому правитель радить дітям любити свою Батьківщину.

У 1828 році народився французький письменник-фантаст бретонського походження Жуль Верн, який є автором книги Двадцять тисяч льє під водою.

У 1879 році було запропоновано ввести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу шотландсько-канадським інженером Сендфордом Флемінгом.

У 1885 році було опубліковане перше оповідання ірландського драматурга та критика Бернарда Шоу.

У 1914 році було створене українське видавництво Новий Світ у Монреалі.

У 1916 році група поетів оголосила про появу нової мистецької течії дадаїзму, яка виражала відчуття абсурду світу.

У 1928 році була здійснена перша передача телесигналу через океан із Лондона до Нью-Йорку.

У 1931 році народився американський кіноактор Джеймс Дін.

У 1969 році відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.

У 1994 році Україна приєдналась до програми НАТО Партнерство заради миру.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини відзначають Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір.

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