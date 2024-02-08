8 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

8 лютого — яке саме свято припадає на цей день? Такі думки в голові виринають інколи несподівано навіть для себе. Однак попри це, питання продовжує мучити й ось ти вже три години читаєш про культурні традиції індійців чи історію виникнення світу й причини, чому у середньовіччі вірили в пласку Землю.
Зрештою, щоб тобі не доводилось витрачати стільки часу, вдалось швидко дізнатись потрібне й сконцентруватись на інших справах, Вікна зібрали для тебе разом усі свята, які припадають на 8 лютого.
Шотландський віскі має багату історію довжиною в 500 років, тому не дивно, що на честь цього напою існує навіть міжнародне свято. У цей день заведено проводити дегустації віскі, а також дізнаватись більше про культуру та мистецтво виготовлення напою.
Мистецтво опери настільки захопливе, що його шанувальники вирішили вшановувати його не лише у Міжнародний день опери, але й під час неофіційного свята, яке відбувається щорічно 8 лютого.
Свій початок День опери бере у 2018 році й відтоді поціновувачі цього виду мистецтва саме в цей день віддають йому шану.
Якщо ти думаєш, що найбільш романтичне свято це День Святого Валентина, то шанувальники Дня пропозиції руки та серця можуть у цьому посперечатись. Хоч історія цього свята невідома, але популярність воно все одно знаходить у всьому світі, особливо в Індії.
У цій країні не лише роблять особливі пропозиції своїм коханим, але й просто виявляють почуття прихильності. Для цього використовують часто троянди різних кольорів.
За новим церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святого великомученика Феодора Стратилата, який був воєводою східноримського міста Гераклеї та викликав прихильність містян своїм покірливим управлінням.
Також 8 лютого вшановується пам’ять святого пророка Захарії Серповидця, який провіщав розп’яття Ісуса Христа.
У 1106 році великий князь Київський Володимир Мономах склав перший дидактично-художній твір Повчання, зокрема у якому правитель радить дітям любити свою Батьківщину.
У 1828 році народився французький письменник-фантаст бретонського походження Жуль Верн, який є автором книги Двадцять тисяч льє під водою.
У 1879 році було запропоновано ввести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу шотландсько-канадським інженером Сендфордом Флемінгом.
У 1885 році було опубліковане перше оповідання ірландського драматурга та критика Бернарда Шоу.
У 1914 році було створене українське видавництво Новий Світ у Монреалі.
У 1916 році група поетів оголосила про появу нової мистецької течії дадаїзму, яка виражала відчуття абсурду світу.
У 1928 році була здійснена перша передача телесигналу через океан із Лондона до Нью-Йорку.
У 1931 році народився американський кіноактор Джеймс Дін.
У 1969 році відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.
У 1994 році Україна приєдналась до програми НАТО Партнерство заради миру.
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