День моряка 2025: коли вітати тих, хто обрав стихію моря

Щороку 25 червня світ зупиняється на мить, аби вшанувати тих, хто обирає життя серед хвиль, вітрів і далеких горизонтів — моряків. Це не просто професія, а покликання, яке вимагає відваги, витривалості й незламного духу. Вони проводять тижні й місяці в морі, залишаючи за кормою домівки, родини та спокійне життя заради того, аби зв’язати континенти, постачати товари, забезпечувати світову торгівлю. Саме в цей день, у кожному порту планети, приносять слова вдячності — за службу, за терпіння, за стійкість.

Читай, як і коли відзначають День моряка в Україні та світі, і чому професія моряка важлива — в матеріалі.

Коли День моряка 2025

Для України День моряка має особливе значення. Адже наші моряки — не лише працівники флоту, а й військові, які щодня боронять водні рубежі держави. У складних умовах війни й небезпек вони залишаються на варті морських кордонів, демонструючи приклад справжнього героїзму. У 2025 році світова спільнота говорить про безпеку й повагу на суднах, а ми — про гордість, мужність і незламність українських морських сердець.

Коли святкуємо День моряка

У світі щорічно відзначають Міжнародний день моряка — 25 червня 2025 року.

В Україні урочистостей на цей день визнано менше — радше для фахівців галузі. Натомість професійне свято День працівників морського і річкового флоту (також відоме як День Військово-Морських Сил) припадає на першу неділю липня.

Що означає День моряка у світі та Україні

25 червня — це не просто дата. Це нагадування про тих, хто жертовно борознить океани, забезпечує глобальну торгівлю і зв’язок між країнами. Для багатьох з них це відрядження здобутків, але й випробування — іноді розлука з близькими триває місяцями, а умови бувають суворі.

В Україні ж святкування двояке:

25 червня — визнання Справжніх морських героїв з міжнародного контексту: працівників торгівельного, рибного флоту, науковців, капітанів тощо.

Перша неділя липня (у 2025 році ця дата припадає на 6 липня) — День працівників морського і річкового флоту України та День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

День працівників морського і річкового флоту України — це професійне свято, що вшановує моряків торгівельного флоту, працівників портів, суднобудівників, працівників річкового транспорту, лоцманів, диспетчерів та інженерів, які забезпечують функціонування водного транспорту.

День Військово-Морських Сил ЗСУ — свято захисників морських рубежів України — військових моряків, офіцерів, контрактників, курсантів та ветеранів ВМС.

Особливе значення після 2014 року:

Після анексії Криму ВМС України зазнали втрат, але згодом відродились і зміцніли.

Центром флоту стала Одеса, де щороку влаштовуються паради військових кораблів, церемонії на Морському вокзалі, покладання квітів, вручення нагород, і духовні урочистості.

Військово-морські навчання з партнерами НАТО стали важливою частиною свята.

Ці два свята стали символом глибокого зв’язку України з морем і Дніпром, а також боротьби за свободу і суверенітет.

Якщо тобі до вподоби мотоцикл, то тримай матеріал про те, на яке число припадає свято мотоциклістів і як воно виникло.

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