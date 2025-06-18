Стиль життя Свята

День моряка 2025: коли вітати тих, хто обрав стихію моря

Леся Манзюк, редакторка сайту 18 Червня 2025, 17:15
Міжнародний день моряка
Фото Pexels

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