День військової контррозвідки СБУ: історія свята та найщиріші привітання

Щороку 18 грудня в Україні відзначають День військової контррозвідки СБУ. У цей день вітають працівників військової контррозвідки з професійним святом. У нашому матеріалі розповімо, коли з’явилося таке свято і поділимося привітаннями.

18 грудня — День військової контррозвідки

Свято на честь контррозвідників започаткували у 1991 році. Указ про святкування підписав перший президент України Леонід Кравчук. Водночас указом започаткували роботу контррозвідки у незалежній Україні.

Військова контррозвідка СБУ — функціональний підрозділ Центрального управління СБУ. Контррозвідники протидіють шпигунам, терористам, діям іноземних спецслужб та загрозам національній безпеці, що так важливо під час повномасштабної війни.

Нині у контррозвідників додалося чимало роботи. Тож вони чи не щодня викривають шпигунів та російських агентів, колаборантів. У цей день не лише вітають тих, хто працює у контррозвідці, а й вшановують полеглих за цю справу.

Свято має фіксовану дату — 18 грудня.

Читати на тему Календар свят на грудень 2025: перелік державних та професійних дат Календар професійних та державних свят на грудень 2025.

З Днем військової контррозвідки СБУ

Твої рідні чи знайомі працюють у контррозвідці Служби безпеки України? Тримай кілька варіантів щирих привітань, якщо на думку нічого не спадає!

Вітаю з Днем військової контррозвідки! Дякую за твою відвагу, пильність і захист! На таких як ти завжди можна покластися і довірити свою безпеку! Дякую за службу!

З Днем військової контррозвідки СБУ! Ти надихаєш на нові звершення і саморозвиток! Твій гострий розум і кмітливість не раз рятували наші життя!

Вітаю тебе з професійним святом — Днем військової контррозвідки СБУ! Бажаю, аби все вдавалося і кожне розкриття давалося легко і швидко! З такими працівниками як ти в Україні не залишиться ворогів.

Хочу привітати з Днем військової контррозвідки! Твоя робота надзвичайно важлива і потрібна у найважчі для країни часи! Дякую за все!

Вітаю з Днем військової контррозвідки! Завдяки тобі я відчуваю себе у безпеці! У ворога немає жодних шансів на підступні плани!

Найщиріші вітання з Днем військової контррозвідки! Ви — гаранти нашої незалежності та свободи. Дякуємо за службу!

Раніше ми розповідали, які державні свята будуть у січні 2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!