День Європи 2024: коли відзначають та до яких заходів приєднається Україна

Україна на усіх швидкостях мчить до європейського майбутнього. Зокрема, важливою складовою змін у нашій країні стає переймання європейських традицій та міжнародних свят.
Зокрема, йдеться й про День Європи, який цього року Україна відзначатиме спільно з іншими країнами.
Про історію виникнення свята, заходи з нагоди Дня Європи та коли його відзначають у 2024 році, розповідаємо далі у матеріалі.
У 2023 році Україна вперше разом з Європою відзначила День Європи 9 травня.
Свято відзначається у знак миру та солідарності на всьому Європейському континенті. Дату 9 травня затвердили у 1985 році під час саміту Європейської ради у Мілані.
Свою історію День Європи бере ще з далекого 1950 року, коли міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував створити нову форму організації держав у Європі у вигляді наднаціональної спільноти. На меті було утворити спільний військовий потенціал, аби країни Європи не мали зброї одна проти іншої.
9 травня відтоді вважається днем народження Європейського Союзу.
9 травня відтоді вважається днем народження Європейського Союзу.
День Європи щорічно відзначають країни-члени ЄС та ті країни, що ще на шляху до Євроінтеграції. Здебільшого міста цих країн прикрашають прапорами ЄС, а коридорами інституцій ЄС проводять відкриті екскурсії.
Pixabay
Україна вперше відзначила День Європи 20 років тому, указ про свято підписав тодішній президент Леонід Кучма. Однак тоді День Європи в Україні відзначали третьої суботи травня.
Починаючи від 2023 року, ми відзначаємо свято спільно з іншими країнами.
Кожна країна має свої традиції святкування Дня Європи. У Німеччині влаштовують європейський тиждень, в Люксембурзі 9 травня — вихідний, в Польщі проводять Парад Шумана.
День Європи традиційно відзначають лекціями про створення Європейського Союзу та екскурсіями до відповідних інституцій.
Для України святкування Дня Європи спільно з іншими країнами-членами Союзу є дуже важливою подією.
Цьогоріч, в День Європи 9 травня, у Києві вперше відбудеться EuroSummit громадських організацій.
Цьогоріч, в День Європи 9 травня, у Києві вперше відбудеться EuroSummit громадських організацій.
Про це повідомляло Представництво європейського Союзу в Україні. Вони додали, що цього року у День Європи експерти, громадські активісти, представники української влади, зокрема, члени Кабміну, ОП, Верховної Ради України та партнери України із Євросоюзу зберуться, аби напрацювати спільний вектор роботи у процесі набуття Україною членства в ЄС.
Рexels
— Захід проводить ГО EasyBusiness за підтримки ІСАР Єднання в межах проекту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України, а також у партнерстві з Представництвом ЄС в Україні.
На EuroSummit можна буде відвідати панельні дискусії та воркшопи.
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