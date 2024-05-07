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День Європи 2024: коли відзначають та до яких заходів приєднається Україна

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Травня 2024, 13:00
День Європи
Фото: Pixabay

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