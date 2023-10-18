Як приготувати капкейки на Гелловін: прикраси у вигляді привидів, відьомських капелюхів і не тільки

Капкейки на Гелловін можуть бути різноманітними, але найпопулярніші — у формі привида. Вони смачні й красиві.

Зазвичай капкейки готують з додаванням какао, щоб вони були коричневого кольору. Але ти можеш вибрати інший рецепт до своїх вподобань.

Ми розповімо, як приготувати капкейки у формі привида та як їх ще можна задекорувати.

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Як приготувати капкейки на Гелловін

Інгредієнти:

масло — 125 г

цукор — 150 г

яйця — 2 шт.

сметана 20% — 70 г

борошно пшеничне — 150 г

какао — 40 г

розпушувач — 10 г

вершки 30-33% — 500 г

цукрова пудра — 100 г

Приготування капкейків

М’яке масло треба збивати до пишності, поступово додаючи цукор. Потім у масу додавати по одному яйцю та гарно збити міксером. Далі — вилити сметану і ще раз збити.

В окрему миску треба просіяти борошно, какао та додати розпушувач. Перемішати сухі інгредієнти й потім поступово додавати їх до рідкої маси. Добре вимішати тісто.

Далі ти можеш обрати форму кексів. Тісто насипати у паперові форми на ⅔. Якщо ти хочеш круглі капкейки й плануєш зробити привида з крему, то можеш так все і залишити.

Якщо ти хочеш, щоб в тебе сам кекс мав форму привида, треба з фольги сформувати маленькі кульки та покласти їх з різних боків між паперовою та залізною формою для кексів. Треба покласти кульки так, щоб сформувалася голова, руки та ноги. Підказку дивись на відео.

Випікати кекси 25-30 хвилин за температури +180°C. Потім повністю охолоджені капкейки прикрасити кремом.

Як приготувати крем для капкейків

Дуже холодні жирні вершки влити у холодну миску та збивати, поступово додаючи цукрову пудру до пишної стійкої маси.

Як прикрасити капкейки на Гелловін

Якщо у тебе круглі кекси, то привида можна зробити з пишного крему, додавши шоколадні краплі, як очі та рот.

Якщо у тебе кекс у формі привида, його треба добре змастити білим кремом і теж намалювати очі.

Крім цього, на кексах можна зробити декор у вигляді летучої миші чи павука з печива.

Як приготувати капкейки на Гелловін: прикраси у вигляді привидів, відьомських капелюхів і не тільки / 2 Фотографії

Фото: surprisesetgourmandises / Instagram

Красивими будуть кекси у формі відьомського капелюха чи казана із зіллям.

Як приготувати капкейки на Гелловін: прикраси у вигляді привидів, відьомських капелюхів і не тільки / 2 Фотографії

Фото: spookygirlscoven / Instagram

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