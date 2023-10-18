Як приготувати капкейки на Гелловін: прикраси у вигляді привидів, відьомських капелюхів і не тільки

Капкейки на Гелловін можуть бути різноманітними, але найпопулярніші — у формі привида. Вони смачні й красиві.
Зазвичай капкейки готують з додаванням какао, щоб вони були коричневого кольору. Але ти можеш вибрати інший рецепт до своїх вподобань.
Ми розповімо, як приготувати капкейки у формі привида та як їх ще можна задекорувати.
Інгредієнти:
М’яке масло треба збивати до пишності, поступово додаючи цукор. Потім у масу додавати по одному яйцю та гарно збити міксером. Далі — вилити сметану і ще раз збити.
В окрему миску треба просіяти борошно, какао та додати розпушувач. Перемішати сухі інгредієнти й потім поступово додавати їх до рідкої маси. Добре вимішати тісто.
В окрему миску треба просіяти борошно, какао та додати розпушувач. Перемішати сухі інгредієнти й потім поступово додавати їх до рідкої маси. Добре вимішати тісто.
Далі ти можеш обрати форму кексів. Тісто насипати у паперові форми на ⅔. Якщо ти хочеш круглі капкейки й плануєш зробити привида з крему, то можеш так все і залишити.
Якщо ти хочеш, щоб в тебе сам кекс мав форму привида, треба з фольги сформувати маленькі кульки та покласти їх з різних боків між паперовою та залізною формою для кексів. Треба покласти кульки так, щоб сформувалася голова, руки та ноги. Підказку дивись на відео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Gomez (@beautyanddasweetz)
Публикация от Maria Gomez (@beautyanddasweetz)
Випікати кекси 25-30 хвилин за температури +180°C. Потім повністю охолоджені капкейки прикрасити кремом.
Дуже холодні жирні вершки влити у холодну миску та збивати, поступово додаючи цукрову пудру до пишної стійкої маси.
Якщо у тебе круглі кекси, то привида можна зробити з пишного крему, додавши шоколадні краплі, як очі та рот.
Фото: delicious.by.naza / Instagram
Якщо у тебе кекс у формі привида, його треба добре змастити білим кремом і теж намалювати очі.
Крім цього, на кексах можна зробити декор у вигляді летучої миші чи павука з печива.
Фото: surprisesetgourmandises / Instagram
Красивими будуть кекси у формі відьомського капелюха чи казана із зіллям.
Фото: spookygirlscoven / Instagram
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