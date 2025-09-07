Коли День підприємця 2025 в Україні: дата та привітання для близьких

Підприємці, або ще бізнесмени — одна із важливих ланок в економіці будь-якої держави. Саме ці люди надають не лише готову продукцію чи послуги, а й робочі місця для тисяч інших людей. Своїми ідеями вони змінюють світ та покращують рівень життя інших. Як і решта важливих професій, в Україні святкують професійне свято — День підприємця.

Коли День підприємця 2025 в Україні та яка історія свята, а також привітання у прозі — шукай далі у матеріалі.

Коли День підприємця 2025

Нині в Україні офіційно зареєстровано близько двох мільйонів підприємців, про це йдеться в даних на Опендатабот.

Традиційно святкування Дня підприємця припадає на першу неділю вересня.

День підприємця 2025 в Україні святкують 7 вересня.

Офіційно свято встановив указ тодішнього президента України Леоніда Кучми 5 жовтня 1998 року.

Вважається, що підприємці відіграють важливу роль у секторі економіки й формують економічний порядок та розвиток суспільства.

День підприємця: привітання у прозі

Привітати близьку людину з Днем підприємця можна красивими словами у прозі. Пропонуємо тобі кілька варіантів, як красиво привітати з професійним святом.

Вітаю тебе з Днем підприємця! Бажаю не зупинятися на досягнутому, завжди мати купу крутих ідей і, звісно ж, реалізовувати їх! Нехай кожен день приносить нові можливості та приємні сюрпризи!

***

Вітаю з професійним святом! Ти — частинка українського бізнесу, двигун нових ідей! Дякую тобі за твою відданість справі та креативність. Бажаю тобі ще більше успіхів і крутих проектів!

***

Вітаю з Днем підприємця! Ти — крутий (-а) у своїй справі, ніколи не боїшся брати відповідальність і створювати щось своє. Бажаю тобі вигідних угод, вірних партнерів та багато грошей!

***

Вітаю з Днем підприємця! Твій шлях — це не просто бізнес, а справжня подорож до вершин успіху. Нехай кожен крок наближає тебе до заповітної мети, а досягнення стануть натхненням для багатьох. Бажаю тобі ще більшого розмаху, щоб підкорити нові висоти!

***

Ти — майстер (-иня) створювати щось унікальне! З Днем підприємця! Бажаю тобі невичерпного джерела креативних ідей, щоб твої проекти завжди вражали оригінальністю та якістю. Нехай успіх супроводжує тебе на кожному кроці!

