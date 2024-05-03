Комендантська година на Великдень 2024: де її скоротять, а де — залишать незмінною

Комендантська година в Україні на Великдень буде змінена в кількох областях України. Її немає лише у Закарпатській області, а в інших областях її або не змінять на свято, або скоротять, щоб люди могли відвідати богослужіння. У матеріалі детально розповідаємо, яка буде комендантська година на Великдень у різних регіонах України.

Комендантська година на Великдень 2024 у регіонах України

Українці готуються до третього Великодня під час повномасштабної війни. Ворог особливо жорстокий, тому для нього немає свят і святих днів. Тож українці мають особливо дотримуватися правил безпеки на Великдень.

У деяких регіонах України буде скорочена комендантська година, аби всі охочі змогли відвідати богослужіння та освятити свої великодні кошики. Далі ми розповімо про комендантську годину на Великдень у кожній області України.

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Відповідно до безпекової ситуації кожна військова адміністрація самостійно ухвалює рішення про доречність скорочення комендантської години. Єдиного правила для всіх — немає.

Комендантська година на Великдень у Києві

Київ цього Великодня змін на комендантську годину не впроваджує. Вона традиційно триватиме з 00:00 до 05:00. А щодо патрулювання храмів, безпекової ситуації та інших правил — ми розповідали в цьому матеріалі.

Комендантська година на Великдень у Харкові та області

У Харкові та області змін комендантської години не передбачено. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00. У цей день будуть закриті міські кладовища.

Комендантська година на Великдень в Одесі

Одеса на Великдень також має старий графік комендантської години. Діють обмеження з 00:00 до 05:00. Богослужіння розпочнуться з 05:00 ранку.

Комендантська година на Великдень у Львові

У Львові та області зміни комендантської години не впроваджуватимуть. На Великдень вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Комендантська година на Великдень у Дніпрі

Аналогічна ситуація з комендантською годиною на Великдень буде у Дніпрі та області. Змін на Великдень не передбачено, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00.

Де будуть зміни комендантської години на Великдень

Рішення про скорочення комендантської години на Великдень 2024 ухвалили такі області:

Кіровоградська — з 00:00 до 04:00;

Хмельницька — з 00:00 до 03:00.

В усіх інших областях України комендантська година на Великдень 2024 залишається без змін!

Варто звернути увагу, що в деяких областях будуть запроваджені додаткові безпекові обмеження, патрулюватиме поліція, яка може перевіряти документи, а також чергуватимуть рятувальники.

Місцева влада нагадує, краще уникати великих скупчень людей, у разі повітряної тривоги — слідувати до укриттів, а також не пересуватися містом у комендантську годину.

Раніше ми розповідали, чи працюватиме Нова Пошта на Великдень 2024.

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