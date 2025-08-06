Сильні молитви на Преображення Господнє: канонічні та словами від серця

Свято Преображення Господнього (в народі — Яблучний Спас) православні християни відзначають 6 серпня за новим стилем, і 19 серпня за старим.

Це одне з найбільш шанованих великих церковних свят. Вважається, що у день Преображення Ісус Христос показав людям образ того, якими вони будуть у майбутньому, у Царстві Небесному, та відкрив, як зміниться та оновиться весь земний світ.

Дізнайся, які молитви читати на Преображення Господнє, як просити про здоров’я, зцілення, добробут, покаяння та духовне перетворення.

Молитви на Преображення Господнє

Тропар на Преображення Господнє

Преобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі.

Кондак свята

На горі преобразився єси, Христе Боже, і ученики бачили славу Твою, скільки їм можна було, щоб, коли побачать Тебе розп’ятого, страждання Твоє зрозуміли добровільне і світові проповідували, що Ти єси воістину Отче Сяйво.

Канонічна молитва на Преображення Господнє

Господи Ісусе Христе,

Ти на горі Фавор явив славу Свою перед учнями,

щоб зміцнити віру їхню і нашу,

дай і мені світло Твого Преображення!

Просвіти моє серце, очисти мої думки,

зміни темряву в мені на світло, страх — на довіру,

сум — на мир, а слабкість — на надію.

Навчи мене бачити Твою присутність

не тільки у славі, а й у щоденній простоті.

І коли важко — згадай мені, що Ти поруч.

Слава Тобі, Христе Боже, що просвічуєш кожного,

хто з вірою до Тебе звертається.

Молитва подяки на Преображення Господнє простими словами

Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за світло, яке Ти даруєш моїй душі.

Як апостоли на горі Фавор побачили Твою небесну славу, так і я прагну бачити Тебе у своєму житті — у кожному доброму ділі, у кожному виявленні любові.

Очисти моє серце від гріха, наповни його миром і добротою. Допоможи мені завжди йти за Тобою, навіть коли шлях важкий і темний, пам’ятаючи, що після хреста завжди приходить світло воскресіння. Амінь.

Молитва прохання на Преображення Господнє

Спасителю, зглянься на мене, слабкого і грішного.

Як Ти явив славу Свою на горі Фавор, так преобрази і моє життя — наповни його світлом, вірою і любов’ю.

Навчи мене бачити Твою волю у всьому, що на мене чекає, і не боятися жодних випробувань.

Благослови мою родину, дай нам здоров’я, мир і захист від усякого зла.

Хай у моєму серці завжди горить світло Твого Преображення, яке веде до Царства Небесного. Амінь.

Молитва про здоров’я на Преображення Господнє

Господи Ісусе, у світлий день Твого Преображення прошу Тебе про одне — дай мені і моїм рідним здоров’я тіла і сили духу.

Огорни нас Своїм світлом, віджени всяку хворобу і слабкість, наповни серце радістю та миром. Допоможи жити у злагоді з Тобою і людьми, цінувати кожен день, що Ти даруєш.

Благослови наші думки, слова і діла, щоб ми завжди були під Твоїм захистом. Амінь.

Раніше ми розповідали, які молитви Ангелу-Хранителю читати про небесний захист сина — добірка щирих сильних молитов.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!