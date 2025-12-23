Що подарувати сімейній парі на Новий рік 2026: символічно, затишно, недорого — 20 ідей

Якщо у тебе є друзі, неодмінно захочеться привітати їх з Новим Роком та подарувати щось маленьке, символічне, тепле та приємне.

Який подарунок буде кращим? Ми тобі допоможемо вирішити, як обрати оригінальний та недорогий презент. Що подарувати сімейній парі на Новий рік 2026 — цікаві ідеї у матеріалі.

Що можна подарувати сімейній парі на Новий рік 2026 символічно

Подарувати щось для пари — значить, подбати про їхні спільні емоції, про затишок і теплі моменти разом.

А для цього згодиться навіть невеличкий презент — він також може розповісти по твою турботу і додати парі святкового настрою.

Як тобі такі ідеї:

Постер або картина зі значущою датою чи місцем

Ароматичні свічки для вечорів удвох

Шкатулка для дрібниць або аксесуарів

Календар із пам’ятними датами

Парні дрібниці (браслети, брелоки, аксесуари)

Парні кружки з написами або жартами

Фоторамка зі спільним фото

Настільна гра для двох

Солодощі або випічка ручної роботи

Святкові різдвяні шкарпетки для двох.

Читати на тему Що подарувати друзям на Новий рік: список ідей Добірка найкращих подарунків для твоїх друзів на Новий 2025 рік.

Що подарувати сімейній парі на Новий рік недорого

Якщо подарунок невеликий, це не означає, що він не може стати кращим для пари. Адже часто саме недорогі подарунки виграють: ними реально користуються — п’ють чай, грають в ігри, прикрашають дім.

Набір чай/кава/спецій для зимових напоїв

Парні чохли для телефонів

Рослина в горщику для дому

Магніти з жартівливими написами

Календар із фото пари на наступний рік

Набір для ванни (сіль, бомбочки)

Святкова гірлянда у компактній коробці

Набір шоколадних плиток з різними смаками

Портативний ароматизатор для дому чи авто

Магнітна дошка для фото і записок.

Сподіваємося, ми запевнили тебе, що подарувати сімейній парі на Новий рік можна і бюджетно, і душевно. Не потрібно нічого складного. Якщо твій подарунок викличе відчуття тепла і турботи — він точно вдалий.

Дізнайся також: що подарувати керівнику на Новий рік — перелік креативних ідей.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!