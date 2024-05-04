Сходження Благодатного вогню 2024: коли та де відбудеться

4 травня християни східного обряду з усього світу стануть свідками служби у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Там має зійти Благодатний вогонь.

Читай, як проходитиме церемонія сходження Благодатного вогню у 2024 році та де її можна подивитись в Україні.

Сходження Благодатного вогню 2024

Основна церемонія розпочнеться о 12:30 за київським часом. Сходження Благодатного вогню можна буде подивитись онлайн у YouTube та соцмережах.

Патріарх зачинить храм ізсередини, а на двері накладуть воскову печатку. Перед цим патріарха обшукають, щоб він не мав із собою сірників чи запальнички.

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Після сходження Благодатного вогню патріарх запалить і винесе з храму 33 свічки, що символізують кількість років наземного життя Ісуса Христа. Потім Благодатний вогонь розвезуть по всьому світу, зокрема й в Україну.

Що означає Благодатний вогонь

Біблійні перекази повідомляють, що після страти Ісуса апостол Петро прийшов до печери, де лежало неживе тіло Христа. І раптом він побачив яскраве світло, яке осяяло труну та означало Воскресіння Господа.

У пам’ять про це щороку в храмі Гробу Господнього проводять урочисту службу та спостерігають за сходженням Благодатного вогню.

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