Свято Гелловіна вже близько, тож якщо ти хочеш відзначити День всіх святих, варто вже купувати та готувати до святкувань головний атрибут — гелловінський гарбуз.

Зазвичай на овочеві вирізають моторошну гримасу з очей та рота, а до середини ставлять свічку. Гелловінський гарбуз також називають ліхтарем Джека. Вважається, що цей ліхтар допомагає душам померлих знайти дорогу на той світ.

Однак гарбуз можна не лише вирізати, а й розмалювати! Як розмалювати гарбуз на Гелловін — розповідаємо тобі далі.

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Як розмалювати гарбуз на Гелловін: ідеї

Ідей для натхнення, як розмалювати гарбуз, є дуже багато: від справді страшних до дуже милих та красивих.

Все залежить від твого смаку, інтерʼєру оселі та бажання.

Як розмалювати гарбуз

Прикрасити та розмалювати гарбуз можна й дуже незвичними техніками: флюїд-артом, папʼє-маше чи просто з милими малюнками.

Якщо додати до гарбуза квітів, свічок чи інші декоративні елементи — він перетвориться у справжній витвір мистецтва.

Такого ліхтаря Джека не буде ні в кого! Як розмалювати гарбуз на Гелловін / 4 Фотографії

Що приготувати на святковий стіл Гелловіна, ми розповідали раніше: читай рецепти закусок на Гелловін.

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