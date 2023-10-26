Такого ліхтаря Джека не буде ні в кого! Як розмалювати гарбуз на Гелловін

Свято Гелловіна вже близько, тож якщо ти хочеш відзначити День всіх святих, варто вже купувати та готувати до святкувань головний атрибут — гелловінський гарбуз.
Зазвичай на овочеві вирізають моторошну гримасу з очей та рота, а до середини ставлять свічку. Гелловінський гарбуз також називають ліхтарем Джека. Вважається, що цей ліхтар допомагає душам померлих знайти дорогу на той світ.
Однак гарбуз можна не лише вирізати, а й розмалювати! Як розмалювати гарбуз на Гелловін — розповідаємо тобі далі.
Ідей для натхнення, як розмалювати гарбуз, є дуже багато: від справді страшних до дуже милих та красивих.
Все залежить від твого смаку, інтерʼєру оселі та бажання.
Прикрасити та розмалювати гарбуз можна й дуже незвичними техніками: флюїд-артом, папʼє-маше чи просто з милими малюнками.
Якщо додати до гарбуза квітів, свічок чи інші декоративні елементи — він перетвориться у справжній витвір мистецтва.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stina Roos , Lifestyle, Garden & Home (@stina.roos)
Допис, поширений Stina Roos , Lifestyle, Garden & Home (@stina.roos)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Karin Andersson (@kreativakarin)
Допис, поширений Karin Andersson (@kreativakarin)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Frida Sömskar ~ byggnadsvård, DIY och trädgård (@villaenhorna)
Допис, поширений Frida Sömskar ~ byggnadsvård, DIY och trädgård (@villaenhorna)
Що приготувати на святковий стіл Гелловіна, ми розповідали раніше: читай рецепти закусок на Гелловін.
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