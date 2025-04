Штучний інтелект Grok тепер бачить і аналізує світ: що вийшло в оновленні

Не так давно штучний інтелект від Ілона Маска Grok здобув свою популярність на ринку і став обганяти своїх технологічних конкурентів. З моменту випуску вийшло кілька оновлень, та нині стало відомо, що Grok може бачити світ. Як штучний інтелект навчився бачити світ — розповідаємо в матеріалі.

Про останнє оновлення стало відомо з X. Сам штучний інтелект на відповідне питання відповідає, що під час останнього оновлення у квітні 2025 було інтегровано технологію Grok Vision для iOS-додатка.

Тепер власники iPhone зможуть використовувати камеру застосунку ШІ для розпізнавання об’єктів у реальному часі та питань щодо них.

Штучний інтелект Grok відтепер може аналізувати об’єкти через камеру і давати пояснення, що бачить. Функція також працює у голосовому режимі. Оновлення вже доступне всім користувачам. Зокрема і тим, хто користується безкоштовною версією ШІ.

Підтримку для користувачів Android поки не створили, однак цим планують займатися. Сам ШІ дав пояснення, чи має доступ до камери телефона.

Проте у застосунку завдяки технології Grok Vision можна скористатися розпізнаванням через камеру. Grok бачить через камеру, а також аналізує завантажені зображення.

Раніше такі функції отримали Gemini та ChatGPT. Тепер користувачі зможуть наводити камеру на предмети чи документи, і ставити щодо них питання.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE—LITERALLY



Grok’s voice mode comes with camera access, letting users point their phone at something and ask, “What am I looking at?”



The Vision feature on iOS allows the chatbot to analyze real-world objects, text, and environments through your… https://t.co/cmtINP8yp6 pic.twitter.com/N1b6pcYZOi