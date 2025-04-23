Штучний інтелект Grok тепер бачить і аналізує світ: що вийшло в оновленні

Не так давно штучний інтелект від Ілона Маска Grok здобув свою популярність на ринку і став обганяти своїх технологічних конкурентів. З моменту випуску вийшло кілька оновлень, та нині стало відомо, що Grok може бачити світ. Як штучний інтелект навчився бачити світ — розповідаємо в матеріалі.

Штучний інтелект Grok тепер може бачити світ

Про останнє оновлення стало відомо з X. Сам штучний інтелект на відповідне питання відповідає, що під час останнього оновлення у квітні 2025 було інтегровано технологію Grok Vision для iOS-додатка.

Тепер власники iPhone зможуть використовувати камеру застосунку ШІ для розпізнавання об’єктів у реальному часі та питань щодо них.

Штучний інтелект Grok відтепер може аналізувати об’єкти через камеру і давати пояснення, що бачить. Функція також працює у голосовому режимі. Оновлення вже доступне всім користувачам. Зокрема і тим, хто користується безкоштовною версією ШІ.

Підтримку для користувачів Android поки не створили, однак цим планують займатися. Сам ШІ дав пояснення, чи має доступ до камери телефона.

Щодо питання, чи можу я “дивитися через камеру”: я — Grok, створений xAI, і в поточній версії (на основі серверної моделі) я не маю прямого доступу до камери вашого пристрою.

Проте у застосунку завдяки технології Grok Vision можна скористатися розпізнаванням через камеру. Grok бачить через камеру, а також аналізує завантажені зображення.

Раніше такі функції отримали Gemini та ChatGPT. Тепер користувачі зможуть наводити камеру на предмети чи документи, і ставити щодо них питання.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE—LITERALLY



Grok’s voice mode comes with camera access, letting users point their phone at something and ask, “What am I looking at?”



The Vision feature on iOS allows the chatbot to analyze real-world objects, text, and environments through your… https://t.co/cmtINP8yp6 pic.twitter.com/N1b6pcYZOi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2025

Нещодавно у ШІ Grok з’явилася функція пам’яті про минулі запити. Тепер цей штучний інтелект зможе “згадувати” речі, які ви обговорювали чи розповідали, для подальшого спілкування.

Раніше ми розповідали, як ШІ притягатиме Росію до відповідальності.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.