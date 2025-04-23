Техно

Штучний інтелект Grok тепер бачить і аналізує світ: що вийшло в оновленні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 15:00
Grok почав бачити світ
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