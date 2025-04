Искусственный интеллект Grok теперь видит и анализирует мир: что вышло в обновлении

Не так давно искусственный интеллект от Илона Маска Grok приобрел свою популярность на рынке и стал обгонять своих технологичных конкурентов. С момента выпуска вышло несколько обновлений, и стало известно, что Grok может видеть мир. Как искусственный интеллект научился видеть мир — рассказываем в материале.

О последнем обновлении стало известно с X. Сам искусственный интеллект на соответствующий вопрос отвечает, что во время последнего обновления в апреле 2025 года была интегрирована технология Grok Vision для iOS-приложения.

Теперь владельцы iPhone смогут использовать камеру приложения ИИ для распознавания объектов в реальном времени и вопросов о них.

Искусственный интеллект Grok отныне может анализировать объекты через камеру и давать объяснение того, что видит. Функция также работает в голосовом режиме. Обновление уже доступно всем пользователям. В том числе и тем, кто пользуется бесплатной версией ИИ.

Поддержку пользователям Android пока не создали, однако этим планируют заниматься. Сам ИИ дал объяснение, имеет ли доступ к камере телефона.

Однако в приложении благодаря технологии Grok Vision можно использовать распознавание через камеру. Grok видит через камеру, а также анализирует загруженные изображения.

Ранее такие функции получили Gemini и ChatGPT. Теперь пользователи смогут наводить камеру на предметы или документы и задавать вопросы.

GROK CAN SEE WHAT YOU SEE—LITERALLY



Grok’s voice mode comes with camera access, letting users point their phone at something and ask, “What am I looking at?”



The Vision feature on iOS allows the chatbot to analyze real-world objects, text, and environments through your…