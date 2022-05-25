В ім’я Отця, Сина і Святого Духа — коли Україна святкує Трійцю-2022 та які відмінності східного та західного обряду

Трійця є одним із 12 найважливіших церковних свят для християн як східного, так і західного обряду. Читай, коли цьогоріч Україна святкує Трійцю, а також які традиції має цей день.
Трійцю ще називають Зеленою неділею та П’ятдесятницею. Річ у тім, що цей день відзначають рівно на 50-й день після Великодня. Відповідно щороку дата святкування змінюється.
У 2022 році християни східного обряду відзначатимуть Трійцю 12 червня, а віряни західного обряду — на тиждень раніше, 5 червня.
Утім, традиційно християни святкують Трійцю цілий тиждень, починаючи з неділі.
Згідно з Біблією, Бог — єдність Отця, Сина і Святого Духа. Зі Святої Трійці й походить назва свята.
Перекази розповідають, що саме на 50-й день після воскресіння Господнього перед апостолами з’явився Святий Дух. Тоді учні Христові отримали дар зцілення, а також опанували багато мов, щоб поширювати християнську віру світом.
Як і в католицьких, так і в православних храмах на Трійцю проводять божественні літургії та великі вечірні служби. Символами цього свята є гілочки берези та інша зелень. Після освячення ними прикрашають церкви та житла.
Християни вірять, що така традиція ніби запрошує в будинок добробут, мир та злагоду. Відмінність Трійці західного та східного обряду, окрім дати, полягає в тому, що католицькі священники в цей день вбираються в шати білого кольору, а православні — зеленого.
Традиційно після служби в церкві люди збирають у себе гостей та святкують Трійцю за пишним столом. Віряни печуть великий коровай та пригощають ним друзів та родину.
Традиційно після служби в церкві люди збирають у себе гостей та святкують Трійцю за пишним столом. Віряни печуть великий коровай та пригощають ним друзів та родину.
В Італії, наприклад, на Трійцю розкидають пелюстки троянд у храмах, а в Англії влаштовують веселі ігри, танці та конкурси.
Наші ж предки ходили на вечорниці, де вибирали собі пару. Молоді дівчата спускали вінки зі свіжих квітів на воду та за їхнім рухом визначали, коли ж вони одружаться.
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