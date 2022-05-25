В ім’я Отця, Сина і Святого Духа — коли Україна святкує Трійцю-2022 та які відмінності східного та західного обряду

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Травня 2022, 13:20
В ім’я Отця, Сина і Святого Духа — коли Україна святкує Трійцю-2022 та які відмінності східного та західного обряду
Фото: Unsplash

Більше новин
Safety Camp 2022 - онлайн-курс для дітей про безпеку на дорозі
Безпека — найкраще, що ти можеш подарувати дитині. Стартує онлайн-табір для малюків про ПДР
Як приготувати банош — простий рецепт Євгена Клопотенка
Традиційний смак Карпат: як приготувати банош за рецептом Євгена Клопотенка
Полонені бійці з Азовсталі вийшли на зв'язок з родинами
Бійці з Азовсталі вийшли на зв’язок із родинами. Дружини розповіли про умови їх утримання
Зброя для України
Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає
Дивитись більше

Матеріали по темі

Марія Малєвська
Мочитиму її поділ в Азові — історія моєї вишитої сукні, яка побачить звільнений Маріуполь
День вишиванки 2022 - зірки СТБ привітали українців
Це вшито в наш генетичний код — зірки СТБ привітали українців з Днем вишиванки та показали власні сорочки
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2022
Приазовська вишиванка
Дерево життя та птах, що летить угору — як маріупольці розробили Приазовську вишивку

Відео
Полонені бійці з Азовсталі вийшли на зв'язок з родинами

Бійці з Азовсталі вийшли на зв’язок із родинами. Дружини розповіли про умови їх утримання
Зброя для України
Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає
0:24:23
Володимир Зеленський у Давосі
З яким президентом Росії ми домовлятимемося про мир? Повний виступ Зеленського в Давосі
Як вижити під час теракту на вулиці та в приміщенні
Масова стрілянина в початковій школі Техасу вбила понад 20 людей — як врятуватись під час теракту 
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
Запоріжжя
Гучні вибухи у Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі — що відомо про ракетну атаку ранком 25 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 травня
0:03:16
Українські переселенці відновлюють бізнес на новому місці
Кава на херсонських кавунах та йога для заспокоєння — як переселенці відновлюють свій бізнес
0:02:37
Перехоплені розмови окупантів
Зґвалтування восьмирічної дівчинки та мародерство. Перехоплені розмови окупантів від СБУ
0:04:15
Коли метро у Харкові розпочне роботу Розклад, графік та інші подробиці
Не лише укриття! Харківський метрополітен відновив свою роботу — як реагують містяни
Більше відео
Як приготувати банош — простий рецепт Євгена Клопотенка
Читати далі
Традиційний смак Карпат: як приготувати банош за рецептом Євгена Клопотенка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь