Знадобиться для купівлі машини чи під час ДТП. Як перевірити страховку на авто — два швидких способи

Перевірити, чи є страховка на авто, можна кількома простими способами. Адже інколи стається так, що забуваєш, до якої дати вона дійсна або ж з інших причин. Читай у нашому матеріалі, як перевірити страховку на авто за номером чи полісом — детальна інструкція.

Як перевірити страховку на авто: покрокова інструкція

Щоб перевірити справжність або дату страхування, скористайся МТСБУ — Моторне (транспортне) страхове бюро України. Для цього зроби такий алгоритм дій:

Зайди на сайт МТСБУ. Вибери розділ Перевірка чинності поліса. Вибери критерій пошуку — за номером авто чи поліса ОСЦПВ, а також дату, на яку має бути чинним страхування. Натисни кнопку Перевірити.

Якщо результати видають кілька варіантів, це означає, що на один номер можуть бути оформлені кілька видів транспорту. Такий спосіб перевірки полісів унеможливлює використання підробок, а також допомагає у випадках ДТП, коли потрібно перевірити поліс іншого учасника руху.

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Перевірка страхування за ОСЦПВ

Якщо хочеш перевірити страхування цим способом, вибери його у полі сайту. Далі введи серію і номер автоцивілки. У паперових документах є букви та цифри, в електронних — лише цифри. Введи дані без пробілів та додаткових символів. В іншому полі визнач необхідну дату для перевірки.

Перевірка страхування за номером авто

Якщо ти хочеш перевірити страховку на авто за його номером, для цього у розділі Перевірки чинності поліса введи номер транспортного засобу. Його потрібно ввести без пробілів та додаткових символів.

В іншому полі вибери дату, необхідну для перевірки поліса.

Результати перевірки показують, чи є страховий поліс чинним, а також до якої дати його можна використовувати. Крім цього, ти можеш дізнатися більше інформації про авто, застраховане за введеним номером автоцивілки.

МТСБУ може видати два варіанти:

Поліс № XXXXXXXXX чинний.

Поліс № XXXXXXXXX не знайдено.

У випадку другого варіанту, перевір дані ще раз, можливо, сталася помилка. Якщо дані правильні, а за добу нічого не змінилося, потрібно звернутися до страхової компанії, де був оформлений поліс.

Якщо ти купував(-ла) електронне страхування, реєстрація у МТСБУ відбувається миттєво, для власників паперового страхування потрібно зробити це вручну.

Електронна форма стає чинною за добу від купівлі, ризик шахрайства та помилок мінімальний.

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