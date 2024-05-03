Чи працюватиме Нова Пошта на Великдень 2024 року: актуальні дані

Погодься: посилка — це завжди сюрприз, навіть якщо ти сам замовив (-ла) собі річ в інтернеті, все одно приходиш на пошту та із завмиранням серця відкриваєш пакет: що там? Так хочеться, щоб порадувало та виправдало надії.
На великодні свята багато хто з нас завітає на пошту — за подарунками від рідних та самого себе. Як працює на Великдень Нова пошта, один із найпопулярніших поштових сервісів країни — читай у нашому матеріалі.
Дізнатися, чи працюватиме Нова пошта на свято, можна на сайті сервісу, там публікують
А от на питання, чи працює Нова пошта на Великдень, в кампанії відповідають так:
На Великдень, в неділю, 5 травня 2024 року Нова пошта не працює. Це в кампанії — вихідний день.
На Великдень, в неділю, 5 травня 2024 року Нова пошта не працює. Це в кампанії — вихідний день.
Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати в цей день не працюватимуть.
Тепер ти знаєш, як працює Нова пошта на свято й можеш обрати зручний для відвідин поштового відділення час.
Раніше ми писали про великодні традиції та про те, що можна, а чого не можна робити на Великдень.
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