Чи працюватиме Нова Пошта на Великдень 2024 року: актуальні дані

Погодься: посилка — це завжди сюрприз, навіть якщо ти сам замовив (-ла) собі річ в інтернеті, все одно приходиш на пошту та із завмиранням серця відкриваєш пакет: що там? Так хочеться, щоб порадувало та виправдало надії.

На великодні свята багато хто з нас завітає на пошту — за подарунками від рідних та самого себе. Як працює на Великдень Нова пошта, один із найпопулярніших поштових сервісів країни — читай у нашому матеріалі.

Дізнатися, чи працюватиме Нова пошта на свято, можна на сайті сервісу, там публікують

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Графік роботи Нової пошти на Великодні свята

В суботу, 4 травня 2024 року компанія працюватиме за звичайним графіком суботи: з 9.00 до 18.00. Та уточнювати години роботи варто для твого конкретного відділення.

А от на питання, чи працює Нова пошта на Великдень, в кампанії відповідають так: На Великдень, в неділю, 5 травня 2024 року Нова пошта не працює. Це в кампанії — вихідний день. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати в цей день не працюватимуть. В понеділок, 6 травня, компанія повернеться до свого графіку роботи та надаватиме послуги, як зазвичай в будні з 9.00 до 19.00.

Читати на тему Як працює Нова пошта в умовах війни: відділення та швидкість доставки Графіки роботи відділень і швидкість доставки Нової Пошти в окремих частинах України відрізняються від звичних.

Тепер ти знаєш, як працює Нова пошта на свято й можеш обрати зручний для відвідин поштового відділення час.

Раніше ми писали про великодні традиції та про те, що можна, а чого не можна робити на Великдень.

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