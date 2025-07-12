Як розмножити аґрус: різні способи, які принесуть відчутний результат

Якщо хочеш поласувати домашнім аґрусом, але у твоєму саду немає цього куща, то не хвилюйся. Адже його можна виростити й отримувати щорічний врожай ягоди. І хоч цей процес доволі довгий, але вартує свого. Розповідаємо, яким способом розмножується аґрус.

Як розмножити аґрус горизонтальними відводками

Простий та ефективний спосіб розмноження аґрусу — це вирощування горизонтальних відводків, які ростуть від пагонів молодого куща у віці від трьох до п’яти років.

Для цього навесні потрібно розпушити та удобрити добривами ґрунт. Потім зробити неглибокі ямки глибиною до 10-12 см і вкласти в них добре розвинені пагони.

Пагони потрібно щільно пришпилити гачками в декількох місцях, а їхню середню частину присипати землею. Верхню частину треба залишити над поверхнею ґрунту. Коли вертикальні пагони сягнуть довжини 8-10 см, їх необхідно підгорнути вологою землею і продовжувати цю дію протягом 2-3 тижнів.

Протягом літа земля з пагонами потребує рясного поливу та удобрення органічними речовинами. А вже восени вкорінені пагони відокремлюють від материнського куща та висаджують на постійне місце.

Погано вкорінені відводки або залишають біля куща на наступний сезон, або пересаджують на грядку на відстані між рядами у 50-60 см, а в ряду — 20-25 см.

Саджанці, у яких виросло 3-4 пагони, та мають розвинену кореневу систему починають приносити плоди через 2-3 роки після посадки на постійне місце.

Як розмножити аґрус здеревілими живцями

Окремі сорти аґрусу можна розмножити за допомогою живців. Для цього восени з куща зрізаються однорічні пагони, які потім розрізають їх на живці.

Наступний етап — розміщення живців у вологий ґрунт для утворення зачатків коренів. Там їх тримають 45-60 днів при температурі 2-3°C, після чого складають в ящик та тримають у прохолодному місці до весни.

Навесні живці висаджують у розсадники або теплиці та доглядають.

Як розмножити аґрус влітку зеленими живцями

Для цього на початку літа з пагона треба зрізати зелений живець з листя і пересадити його в ґрунт в парнику або спеціальному укритті з плівкою.

Цей спосіб вимагає дотримання температури на рівні +18-30°C вдень та 16-20°C вночі. Живець потрібно гарно зволожувати. Вологість на перших етапах повинна становити 85-90%.

Рослину треба берегти від потрапляння прямих сонячних променів. Субстрат для вкорінення живців зазвичай складається з 2 частин піску та 1 частини торфу. Він повинен бути водо- і повітропроникним, а також вологим, але не дуже мокрим.

Для успішного вкорінення зелених живців аґрусу можна обробити рослину розчином індолілмасляної кислоти, попередньо витримавши її у розчині від 12 до 18 годин при температурі 20-24°C. Також можна скористатися бетаіндолілоцтовою кислотою.

Живці аґрусу краще заготовляти в стадії напіводеревіння. Якщо матеріал для живцювання нарізати раніше, то вони можуть згнити. А повністю здерев’янілим зеленим живцям важко вкорінитися. Оптимальний період для цього способу — перша половина червня.

А детальніше про користь аґрусу ми розповідали раніше.

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