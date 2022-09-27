Партнерський матеріал

Як провести вільний час з користю — від спорту до азартних ігор

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Вересня 2022, 12:15
Як відпочити вдома: варіанти дозвілля вдома
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Як провести вільний час з користю — від спорту до азартних ігор
Киян попередили про сильний туман — як безпечно їздити, ходити та гуляти в умовах низької видимості
Як приготувати курячу печінку: рецепт від Володимира Ярославського
Цю курячу печінку захочуть їсти навіть діти! Рецепт від Володимира Ярославського
NASA
Поки ми спали, NASA зіткнуло космічний корабель з астероїдом — навіщо це потрібно людству
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вихідні дні в жовтні 2022
Вихідні дні в жовтні 2022: плануємо відпочинок, щоб мати сили на нові перемоги
Вихідні у вересні 2022
Вихідні дні у вересні-2022: як будемо відпочивати у перший місяць осені
Деня рятувальника
Рятують життя інших ціною власного: будні українських рятувальників у горах
Скільки потрібно відпочивати
Результативна пауза: чому нам зараз як ніколи потрібно відпочивати

Відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 27 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність
Чого очікувати від ядерного шантажу Путіна — думка експерта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одесу знов атакували дрони-камікадзе. Розповідаємо подробиці обстрілу і що це за зброя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
0:06:38
Як підтримати людину після полону
Менше доторків та більше теплих слів: Тайра розповіла, як допомогти тим, хто повернувся з полону
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Дзвінки, шок та сльози. Рідні наших захисників відверто про перші розмови й стан героїв після полону
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну
Більше відео
NASA
Читати далі
Поки ми спали, NASA зіткнуло космічний корабель з астероїдом — навіщо це потрібно людству
Як приймати йод при радіації — інструкція
Читати далі
Порада на випадок радіації: як правильно приймати йод чи йодид калію?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь