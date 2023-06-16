Як вивести пляму від вишні та черешні в домашніх умовах: швидкі методи

Літо — улюблена пора багатьох. За ці три місяці розквітають квіти, люди збирають фрукти та овочі, насолоджуються кожною миттю тепла.
Разом з цим є низка ягід, без яких не обходиться спекотний літній день. Наприклад, вишні та черешні. Їсти їх — одне задоволення. Але витирати їхній сік з одягу — проблема ще та. Як вивести пляму від вишні та черешні — читай у матеріалі.
Пляму від цих ягід краще відтирати тоді, коли вона свіжа. В принципі це правило працює з будь-якими видами плям. У такому випадку можна прибрати пляму за допомогою окропу.
Для цього потрібно розтягнути над великим тазом забруднений виріб і полити кип’ятком. Важливо, що цей спосіб краще не застосовувати на тканинах з нестійким забарвленням (або на речах, що линяють).
Як тільки пляма з’явилася на твоєму одязі, помий його. Так у тебе буде більше шансів повністю позбутись від плями. Перед застосуванням способів добре ознайомся з ярликом.
Вибираючи конкретний засіб, врахуй особливості виробу та матеріалу, з якого він виготовлений. Адже делікатні тканини вимагають дбайливого та щадного чищення, тому що можуть пошкоджуватися через агресивні склади.
Перед тим як використовувати той чи інший засіб, проведи тест. Для цього незначну кількість нанеси на маленьку ділянку речі та поспостерігай за змінами. Якщо з матеріалом нічого поганого не трапилося, то можна експериментувати далі.
Найкраще підійдуть такі засоби:
Раніше ми розповідали, як вивести плями від шоколаду.
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