Як вивести пляму від вишні та черешні в домашніх умовах: швидкі методи

Літо — улюблена пора багатьох. За ці три місяці розквітають квіти, люди збирають фрукти та овочі, насолоджуються кожною миттю тепла.

Разом з цим є низка ягід, без яких не обходиться спекотний літній день. Наприклад, вишні та черешні. Їсти їх — одне задоволення. Але витирати їхній сік з одягу — проблема ще та. Як вивести пляму від вишні та черешні — читай у матеріалі.

Чим відіпрати черешню та вишню, якщо пляма свіжа

Пляму від цих ягід краще відтирати тоді, коли вона свіжа. В принципі це правило працює з будь-якими видами плям. У такому випадку можна прибрати пляму за допомогою окропу.

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Для цього потрібно розтягнути над великим тазом забруднений виріб і полити кип’ятком. Важливо, що цей спосіб краще не застосовувати на тканинах з нестійким забарвленням (або на речах, що линяють).

Як вивести плями від вишні та черешні: народні методи

Кухонна сіль. Її потрібно змішати з водою та нанести на забруднене місце. Потримай 15 хвилин, а потім випери у гарячій воді з мийним розчином. Розчин перекису водню. Така сама інструкція, як і першому варіанті. Жовток. Його потрібно змішати з 50 г гліцерину і намазати на пляму. Потримай засіб на одязі кілька годин і змий теплою водою. Оцет. Змішай його з водою і налий на забруднення. Витримавши 30-40 хв випери виріб. Лимон. Сік цитрусового змішай з оцтом і за допомогою губки або ватного диска потри пляму і змий водою. Молочна сироватка. У неї занур пляму і потримай 30 хвилин. Випери річ. Спирт. Візьми 20 г спирту та 2 г лимонної кислоти. Підігрій суміш і змасти нею пляму. Тримай доти, доки не залишиться плям. Прополощи та висуши. Господарське мило. Намиль річ і залиш на 20 хвилин. Після цього залий на десять хвилин окропом і випери одяг.

Чим відіпрати черешню та вишню: важливі правила

Як тільки пляма з’явилася на твоєму одязі, помий його. Так у тебе буде більше шансів повністю позбутись від плями. Перед застосуванням способів добре ознайомся з ярликом.

Вибираючи конкретний засіб, врахуй особливості виробу та матеріалу, з якого він виготовлений. Адже делікатні тканини вимагають дбайливого та щадного чищення, тому що можуть пошкоджуватися через агресивні склади.

Перед тим як використовувати той чи інший засіб, проведи тест. Для цього незначну кількість нанеси на маленьку ділянку речі та поспостерігай за змінами. Якщо з матеріалом нічого поганого не трапилося, то можна експериментувати далі.

Яку хімію використовувати для видалення плям від вишні та черешні

Найкраще підійдуть такі засоби:

засоби для виведення плям;

відбілювачі (тільки для білих речей);

засоби для миття посуду;

господарське мило.

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