Как вывести пятно от вишни и черешни в домашних условиях: быстрые методы

Лето — любимая пора многих. За эти три месяца расцветают цветы, люди собирают фрукты и овощи, наслаждаются каждым мгновением тепла.

Вместе с этим есть ряд ягод, без которых не обходиться жаркий летний день. Например, вишни и черешни. Есть их — одно удовольствие. Но вытирать их сок из одежды — проблема еще та. Как вывести пятно от вишни и черешни — читай в материале.

Чем отстирать черешню и вишню, если пятно свежее

Пятно от этих ягод лучше оттирать тогда, когда оно свежее. В принципе это правило работает с любыми видами пятен. В таком случае можно убрать пятно с помощью кипятка.

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Для этого нужно растянуть над большим тазом испачканное изделие и полить его кипятком. Важно, что этот способ лучше не применять на тканях с неустойчивой окраской (или линяющих).

Как вывести пятна от вишни и черешни: народные методы

Поваренная соль. Ее нужно смешать с водой и нанести на загрязненное место. Подержи 15 минут, а затем постирай в горячей воде с моющим. Раствор перекиси водорода. Такая же инструкция, как и в первом варианте. Желток. Его нужно смешать с 50 г глицерина и намазать на пятно. Подержи средство на одежде несколько часов и смой теплой водой. Уксус. Смешай его с водой и налей на загрязнение. Выдержав 30-40 минут, постирай изделие. Лимон. Сок цитрусового смешай с уксусом и с помощью губки или ватного диска потри пятно и смой водой. Молочная сыворотка. В нее погрузи пятно и подержи 30 минут. Постирай вещь. Спирт. Возьми 20 г спирта и 2 г лимонной кислоты. Подогрей смесь и смажь ею пятно. Держи до тех пор, пока не останется пятен. Прополоскай и высуши. Хозяйственное мыло. Намыль вещь и оставь на 20 минут. После этого залей на десять минут кипятком и постирай одежду.

Чем отстирать черешню и вишню: важные правила

Как только пятно оказалось на твоей одежде, помой ее. Так у тебя будет больше шансов полностью избавится от пятна. Перед применением способов хорошо ознакомься с ярлыком.

Выбирая конкретное средство, учитывай особенности изделия и материала, из которого оно изготовлено. Ведь деликатные ткани требуют бережной и щадящей чистки, потому что могут повреждаться из-за агрессивных составов.

Перед тем как применять то или другое средство, проведи тест. Для этого незначительное количество нанеси на маленький участок вещи и понаблюдай за изменениями. Если с материалом ничего плохого не случилось, то можно далее экспериментировать.

Какую химию использовать для удаления пятен от вишни и черешни

Лучше всего подойдут такие средства:

пятновыводители;

отбеливатели (только для белых вещей);

средства для мытья посуды;

хозяйственное мыло.

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