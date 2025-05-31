Пиво, мило і вагітність? Що робить нас привабливими для комарів

Якщо в будь-якій компанії людей саме ти є ласим шматочком для комарів, тоді вітаємо — ти виділяєш дуже спокусливу комбінацію хімічних речовин, перед якою не встоїть ніхто. Навіть комарі.

Дослідники з Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку виявили, що люди, у яких вищий рівень певних кислот на шкірі, у 100 разів привабливіші для самок комарів типу Aedes aegypti. На жаль, саме цей вид відповідальний за поширення жовтої лихоманки, вірусу Зіка та інших.

Ці висновки опублікували в журналі Cell у 2022 році, передає Washington Post. Ці знання допоможуть у розробці нових продуктів проти комарів.

Чому комарі кусають деяких людей, а когось ні

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, інфекції, які передаються через комарів, спричиняють понад 700 тисяч смертей на рік.

Професор біології Вашингтонського університету Джефф Ріффелл попередив, що ця кількість зростатиме через підвищення температури на планеті.

Навіть наше дихання повідомляє комарам, що їхнє підживлення десь близько. За словами Леслі Восшелл, головного наукового співробітника Медичного інституту Говарда Хьюза, самки комарів створені для того, щоб кусатися. Без крові у них не буде достатньо білка для розмноження.

Вчені виявили, що люди стають більш привабливими для комарів під час вагітності, після кількох кружок пива і навіть після використання певних видів мила.

Щоб пересвідчитися в цьому, нікому не довелося жертвувати власною кров’ю. Дослідники зібрали природний запах зі шкіри людей, одягнувши на руки нейлонові панчохи.

Потім розрізали панчохи на шматки та помістили їх в прозорі пластикові коробки з комарами, а згодом спостерігали, який запах їм подобається більше.

Усі люди виробляють карбонову кислоту через шкірне сало, яке потім поїдають мільйони корисних мікроорганізмів, які колонізують нашу шкіру, щоб виробляти більше карбонової кислоти.

У великих кількостях кислота може створювати запах, схожий на сир або смердючі ноги. Саме цей запах, здається, приваблює самок комарів, які полюють на людську кров.

Примітно, що нейлонові панчохи, використані в дослідженні, насправді не пахли потом. Комарі неймовірно чутливі до людського запаху, і навіть парфуми не здатні його приховати.

Експеримент проводили протягом трьох років. Для нього використовували запах тих самих людей незалежно від того, що вони їли та чи змінювали шампунь.

Якщо ти магніт для комарів сьогодні, ти будеш магнітом для комарів і через три роки, — зазначає Леслі Восшелл.

Дослідження не дало відповіді на питання, чому в деяких людей на шкірі більше карбонових кислот, ніж в інших. Але, за словами дослідниці, склад мікробіому шкіри унікальний у кожної людини.

— У кожного є абсолютно унікальне поселення бактерій, що живуть на його шкірі. Деякі відмінності в магнетизмі комарів можуть бути просто відмінностями в типах бактерій.

Проте одної сполуки, яка б приваблювала комарів, немає. Найімовірніше, йдеться про цілий “коктейль” з різних компонентів.

Дехто страждає від укусів комарів не лише через свербіж, а й через алергію. Ми розповідали, як її розпізнати й зрозуміти, що це саме алергія.

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