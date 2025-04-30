Здоров'я та краса

Замість краси — параліч м’язів! У Запоріжжі жінка підхопила ботулізм через уколи ботоксу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 17:00
ботулізм після ботоксу
Фото Pexels
Замість краси — параліч м’язів! У Запоріжжі жінка підхопила ботулізм через уколи ботоксу
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