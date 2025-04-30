Ін’єкції ботоксу використовують переважно у косметології, аби уникнути передчасного старіння шкіри. Такий препарат блокує м’язову активність, і зморшки з’являються в рази повільніше.

Та крім естетичного використання, ботокс колють і для медичного корегування — наприклад, людям з бруксизмом, м’язовими спазмами, для корекції косоокості тощо. Виготовляється препарат на основі ботулотоксину типу А.

А як ботокс пов’язаний з ботулізмом? І чи реально заразитися? Один з таких випадків стався у Запоріжжі і перелякав тисячі людей, які вже скористалися такими процедурами.

Випадок ботулізму після уколів ботоксу

Такий випадок зараження трапився у Запоріжжі. У Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розповіли більше про нього.

У Запоріжжі протягом 2025 року зареєстровано два випадки ботулізму. Перший випадок пов’язаний із вживанням риби в’яленої (лящ в’ялений не патраний). Другий — незвичний для нашої країни та області випадок, який до цього не фіксувався у нашому регіоні — ятрогенний ботулізм.

Ятрогенний ботулізм може виникнути внаслідок уколів ботоксу. Обидвоє пацієнтів отримали протиботулічну сироватку.

Варто знати, що ботулізм у деяких випадках може стати фатальним. Захворювання вражає нервову систему. Зараження може відбутися через їжу, або ж у випадку введення токсину.

Ботулотоксин у косметології використовують для розслаблення м’язів. Так на обличчі чи інших ділянках тіла повільніше з’являються зморшки. Або ж методом розслаблення м’язів корегують певні стани чи ускладнення після хвороб. Уколи ботоксу можуть рекомендувати лікарі як метод лікування, а не естетичної корекції.

Якщо ботулотоксин потрапляє у травну систему, починається важке отруєння та параліч м’язів. У такому випадку потрібна негайна допомога лікарів. Найчастіше ботулізм виникає внаслідок отруєння консервами.

Пояснення дерматолога

Та як косметичний препарат спричинив ботулізм? І чи безпечно продовжувати робити для свого обличчя такі процедури? Ятрогенний ботулізм може виникати внаслідок або неправильного використання препарату, або неякісного.

Якщо після процедури з’являються слабкість у м’язах, проблеми з диханням, дискомфорт під час ковтання — це перші сигнали, що з ін’єкцією ботоксу були проблеми. Негайно звернися до лікаря!

Дерматологиня Тетяна Мовчан також підтверджує, що внаслідок уколів ботоксу є ризик ботулізму.

Так, дійсно, якщо йдеться про несертифіковані ботулотоксини в Україні. Де ми не знаємо, чи очищений препарат від бактерії clostridium botulinum, яка дійсно може продукувати в нерегульованій кількості той токсин.

А також, додає лікарка, у несертифікованих препаратах ми не знаємо, скільки насправді там одиниць у флаконі. Якщо у кровоносне русло потрапляє від тисячі одиниць, може виникати ботулізм.

Якщо ж йдеться про сертифіковані препарати, підхопити ботулізм неможливо.

Тож перед записом на такі косметологічні процедури варто перевіряти лікаря, його освіту, і самі препарати, якими проводять ін’єкції. Звертай увагу і на ціну — вона не має бути відчутно меншою, ніж в інших спеціалістів. А загалом краще приймати свою натуральність та не бігти за нав’язаними стандартами краси.

Раніше ми розповідали, чи безпечний ботокс і філери для очей.

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