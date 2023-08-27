Неусвідомлено стискаєш зуби до болю? Що таке бруксизм та як собі допомогти — дієві поради

Стрес, емоційні розлади, спосіб життя чи навіть медикаменти можуть вплинути на наше самопочуття. Інколи розлади проявляються непомітно та неусвідомлено.

Якщо в тебе час від часу стискаються зуби до болю та неприємного звуку, читай, що таке бруксизм та як собі допомогти.

Що таке бруксизм та чому він виникає: усе про стискання зубів

Якщо в тебе часто стикаються зуби навіть до неприємного скрипу чи звуку, це супроводжується болем — варто дізнатися, що таке бруксизм. Платформа Бережи себе поділилася інформацією, яка може тобі допомогти.

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Бруксизм — стан людини, коли вона міцно стискає зуби. Це неусвідомлений процес, який може траплятися під час сну, бадьорості, у будь-який момент доби. Якщо неусвідомлене стискання зубів трапляється вночі — це можна вважати розладом сну.

Бруксизм під час сну може поєднуватися з апное та хропінням. Якщо симптоми бруксизму завдають дискомфорту, призводять до проблем щелепи, зубів чи є причиною головного болю — слід звернутися до лікаря.

Симптоми бруксизму

Розхитування, зточування, ламкість зубів. Зношування емалі. Чутливість зубів та часті болі. Напружені та втомлені м’язи щелепи. Щелепа не розкривається чи не закривається повністю. Відчуття болю, схожого на біль у вусі. Головний біль у скронях. Ранки у внутрішній стороні щік. Порушення сну.

Чому виникає бруксизм

Неусвідомлене стискання зубів упродовж дня чи ночі може траплятися через стрес, тривогу чи емоційну напругу. Або причиною цьому може бути збудження під час сну та активізація жувальних процесів.

Стискання зубів може з’явитися і через певні медикаменти, алкоголь, куріння чи наркотичні речовини.

Бруксизм — спадковий, тому він часто є в дітей. Крім цього, стискання зубів може свідчити про психічні та фізичні розлади, хворобу Паркінсона, деменцію, епілепсію, РДУГ та інші.

Допомогти собі чи комусь можна способами, якими поділилася Національна служба охорони здоров’я Великої Британії:

Дихальна практика розслаблення . Читай про прості практики заспокоєння.

. Читай про прості практики заспокоєння. Дбай про гігієну сну . Лягай та прокидайся в один і той самий час. У кімнаті для сну має бути тихо і темно.

. Лягай та прокидайся в один і той самий час. У кімнаті для сну має бути тихо і темно. Приймай безрецептурні знеболювальні у випадку, якщо болить щелепа. Або прикладай до набряку холодне.

у випадку, якщо болить щелепа. Або прикладай до набряку холодне. Відвідай лікаря. Регулярні чекапи здоров’я допоможуть запобігати розладам і хворобам.

Раніше ми розповідали, як безкоштовно вилікувати зуби в Україні.

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