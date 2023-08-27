Здоров'я та краса

Неусвідомлено стискаєш зуби до болю? Що таке бруксизм та як собі допомогти — дієві поради

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Серпня 2023, 14:00
Що таке бруксизм та чому він виникає: усе про стискання зубів
Фото: Pexels

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