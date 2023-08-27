Неусвідомлено стискаєш зуби до болю? Що таке бруксизм та як собі допомогти — дієві поради

Стрес, емоційні розлади, спосіб життя чи навіть медикаменти можуть вплинути на наше самопочуття. Інколи розлади проявляються непомітно та неусвідомлено.
Якщо в тебе час від часу стискаються зуби до болю та неприємного звуку, читай, що таке бруксизм та як собі допомогти.
Якщо в тебе часто стикаються зуби навіть до неприємного скрипу чи звуку, це супроводжується болем — варто дізнатися, що таке бруксизм. Платформа Бережи себе поділилася інформацією, яка може тобі допомогти.
Бруксизм — стан людини, коли вона міцно стискає зуби. Це неусвідомлений процес, який може траплятися під час сну, бадьорості, у будь-який момент доби. Якщо неусвідомлене стискання зубів трапляється вночі — це можна вважати розладом сну.
Бруксизм під час сну може поєднуватися з апное та хропінням. Якщо симптоми бруксизму завдають дискомфорту, призводять до проблем щелепи, зубів чи є причиною головного болю — слід звернутися до лікаря.
Неусвідомлене стискання зубів упродовж дня чи ночі може траплятися через стрес, тривогу чи емоційну напругу. Або причиною цьому може бути збудження під час сну та активізація жувальних процесів.
Стискання зубів може з’явитися і через певні медикаменти, алкоголь, куріння чи наркотичні речовини.
Бруксизм — спадковий, тому він часто є в дітей. Крім цього, стискання зубів може свідчити про психічні та фізичні розлади, хворобу Паркінсона, деменцію, епілепсію, РДУГ та інші.
Допомогти собі чи комусь можна способами, якими поділилася Національна служба охорони здоров’я Великої Британії:
Раніше ми розповідали, як безкоштовно вилікувати зуби в Україні.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.