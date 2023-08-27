Неосознанно сжимаешь зубы до боли? Что такое бруксизм и как себе помочь — действенные советы

Стресс, эмоциональные расстройства, образ жизни или даже медикаменты могут повлиять на наше самочувствие. Иногда нарушения проявляются незаметно и неосознанно.

Если у тебя время от времени сжимаются зубы до боли и неприятного звука, читай, что такое бруксизм и как себе помочь.

Что такое бруксизм и почему он возникает: все о сжатии зубов

Если у тебя часто сжимаются зубы даже до неприятного скрипа или звука, это сопровождается болью — стоит узнать, что такое бруксизм. Платформа Бережи себе поделилась информацией, которая может помочь тебе.

Сейчас также смотрят

Бруксизм — состояние человека, когда он крепко сжимает зубы. Это неосознанный процесс, который может происходить во время сна, бодрости, в любой момент суток. Если неосознанное сжатие зубов происходит ночью — это можно считать расстройством сна.

Бруксизм во время сна может сочетаться с апноэ и храпом. Если симптомы бруксизма причиняют дискомфорт, приводят к проблемам челюсти, зубов или являются причиной головной боли — следует обратиться к врачу.

Симптомы бруксизма

Расшатывание, стачивание, ломкость зубов. Износ эмали. Чувствительность зубов и частые боли. Напряженные и уставшие мышцы челюсти. Челюсть не раскрывается или не закрывается полностью. Ощущение боли, похожей на боль в ухе. Головная боль в висках. Ранки во внутренней стороне щек. Нарушение сна.

Почему возникает бруксизм

Неосознанное сжатие зубов в течение дня или ночи может происходить из-за стресса, тревоги или эмоционального напряжения. Или причиной этому может быть возбуждение во время сна и активизация жевательных процессов.

Сжатие зубов может появиться и из-за определенных медикаментов, алкоголя, курения или наркотических веществ.

Бруксизм — наследственный, поэтому он часто есть у детей. Кроме этого сжатие зубов может свидетельствовать о психических и физических расстройствах, болезни Паркинсона, деменции, эпилепсии, РДВГ и других.

Помочь себе или кому-то можно способами, которыми поделилась Национальная служба здравоохранения Великобритании:

Дыхательная практика расслабления. Читай о простых практиках успокоения.

Читай о простых практиках успокоения. Заботься о гигиене сна. Ложись и просыпайся в одно и то же время. В спальне должно быть тихо и темно.

Ложись и просыпайся в одно и то же время. В спальне должно быть тихо и темно. Принимай безрецептурные обезболивающие в случае, если болит челюсть. Или прикладывай к отеку холодное.

в случае, если болит челюсть. Или прикладывай к отеку холодное. Посети врача. Регулярные чекапы здоровья помогут предотвращать расстройства и болезни.

Раньше мы рассказывали, как бесплатно вылечить зубы в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.