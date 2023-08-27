Неосознанно сжимаешь зубы до боли? Что такое бруксизм и как себе помочь — действенные советы

Стресс, эмоциональные расстройства, образ жизни или даже медикаменты могут повлиять на наше самочувствие. Иногда нарушения проявляются незаметно и неосознанно.
Если у тебя время от времени сжимаются зубы до боли и неприятного звука, читай, что такое бруксизм и как себе помочь.
Если у тебя часто сжимаются зубы даже до неприятного скрипа или звука, это сопровождается болью — стоит узнать, что такое бруксизм. Платформа Бережи себе поделилась информацией, которая может помочь тебе.
Бруксизм — состояние человека, когда он крепко сжимает зубы. Это неосознанный процесс, который может происходить во время сна, бодрости, в любой момент суток. Если неосознанное сжатие зубов происходит ночью — это можно считать расстройством сна.
Бруксизм во время сна может сочетаться с апноэ и храпом. Если симптомы бруксизма причиняют дискомфорт, приводят к проблемам челюсти, зубов или являются причиной головной боли — следует обратиться к врачу.
Неосознанное сжатие зубов в течение дня или ночи может происходить из-за стресса, тревоги или эмоционального напряжения. Или причиной этому может быть возбуждение во время сна и активизация жевательных процессов.
Сжатие зубов может появиться и из-за определенных медикаментов, алкоголя, курения или наркотических веществ.
Бруксизм — наследственный, поэтому он часто есть у детей. Кроме этого сжатие зубов может свидетельствовать о психических и физических расстройствах, болезни Паркинсона, деменции, эпилепсии, РДВГ и других.
Помочь себе или кому-то можно способами, которыми поделилась Национальная служба здравоохранения Великобритании:
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