Стиль життя Здоров'я та краса

Щоб сонце не нашкодило. Косметологічні процедури для обличчя, які не варто робити навесні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Квітня 2025, 20:00
косметологічні процедури для обличчя
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь