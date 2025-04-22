Щоб сонце не нашкодило. Косметологічні процедури для обличчя, які не варто робити навесні

За виснажливий період осені та зими шкіра зневоднюється та може стати тьмяною. Це змушує жінок активувати свою б’юті-рутину і записатися на всі косметологічні процедури одразу.

Але сонце вже доволі активне, а це означає, що шкіра вступить в реакцію з UF-випроміненням, а під час деяких процедур це може мати негативні наслідки.

Дерматологиня, косметологиня, трихологиня дерматологічного простору DermSpace Юлія Бернада розповіла виданню ELLE про правильний весняний догляд за шкірою обличчя та які процедури краще не робити.

Косметичні процедури для обличчя, які не можна робити навесні

Лазерне шліфування — це процедура, під час якої лазер працює з верхнім та серединним шарами шкіри, сприяє їхньому оновленню та усуненню дефектів та допомагає позбутися перших ознак старіння шкіри, шрамів, постакне і гіперпігментації.

Повне відновлення шкіри після процедури займає в середньому 4-6 тижнів. Протягом цього період потрібно щоденно користуватись SPF-захистом, а також повністю уникати сонячних променів, оскільки є ризик виникнення посттравматичної гіперпігментації.

Мікроголчастий RF полягає в точковому, миттєвому і глибокому введенні в шкіру пацієнта спеціальних мікроголок, на які генеруються радіочастотні імпульси. Цей тепловий вплив на кінчику мікроголки запускає процес відновлення тканин.

Колаген та еластин починають активно синтезуватися, шкіра швидко омолоджується, а овал обличчя підтягується. Крім цього, вирівнюється колір обличчя, а шрами та рубці зникають. Але після процедури важливо уникати дії сонячних проявів до трьох тижнів, щоб уникнути появи пігментації.

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Серединні та глибокі пілінги — це косметичні процедури для обличчя, що провокують контрольований опік певної ділянки для відновлення захисних властивостей шкіри.

Ця процедура оновлює клітини та змушує їх виробляти активні речовини. Найчастіше її застосовують для боротьби з постакне, рубцями, шрамами, для корекції вікових змін обличчя і птозу.

Залежно від обраної кислоти реабілітаційний період триває 10-21 день. У цей період також потрібно уникати впливу сонячних променів.

Видалення новоутворень — це процедура, яка не має протипоказань у весняний період. Але якщо найближчим часом планується відпочинок, то краще її відкласти, особливо, коли новоутворення розташоване на відкритих частинах тіла.

А про правильний догляд за обличчям та найпоширеніші помилки, зокрема й у виборі речовин, ми розповідали в матеріалі.

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