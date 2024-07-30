Манікюр на короткі нігті: тут ти знайдеш як повсякденні, так і вишукані дизайни

Манікюр став незамінною частиною життя вже для багатьох дівчат, жінок та навіть чоловіків. І це не дивно, адже доглянуті нігті є важливою частиною загального образу і впливають на загальне враження про людину.
У світі чимало любительок саме короткого манікюру, адже це має низку переваг. Приміром, такі нігті більш практичні й зручні у повсякденному житті, рідше ламаються і не заважають виконанню повсякденних завдань чи хобі. Ну й не варто забувати, що така довжина має акуратний вигляд, й підходить для будь-якого стилю: від ділового до повсякденного чи вечірнього.
І якщо ти належиш до цієї категорії людей, але не знаєш, який колір чи дизайн зробити — Вікна-новини підготували для тебе добірку, у якій ти можеш знайти як вишуканий манікюр на короткі нігті, так і літні та яскраві варіанти.
Літній манікюр на короткі нігті особливо актуальний у теплу пору року, коли хочеться мати яскравий та свіжий вигляд. Манікюр може бути виконаний як у пастельних відтінках, так і насичених кольорах, що асоціюються із сонячними деньками та відпочинком на пляжі біля води.
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Допис, поширений Shelley Graham (@_by_shelley)
@cirquecolors Spring color trends 2024 ???? @Elizabeth (she/her) swatching: Buttercup, Jade Jelly, Odette, Morningtide, Dove Jelly, Mango Jelly, & Sylph ✨ #spring #springbreak #springtrends #springnails #spring2024 #springnailinspo #springvibes #springfashion #springoutfits #cirquecolors #nailinspo #nails #nailpolish #pinterestnails #nailswatches #nailsathome #shortnails #diynails ♬ Can I Call You Rose? (Cover) – SOLOMON
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Допис, поширений Samantha Rudge (@samantharudge.beauty)
@cirquecolors Easy swirly nail art ???? At Its Finest Nail Art Brush ???? #nailart #easynails #howto #diynails ♬ 80s dua – Aurora/Buttercrème
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Допис, поширений Freshi•Gel Nails (@freshiiiiiiiii)
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Допис, поширений JASMIN (@basecoatstories)
А як щодо експериментів? Шалено красивий манікюр на короткі нігті з елементами фольги або блискітками неодмінно додасть твоєму образу святкового настрою та чарівності.
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Допис, поширений NAIL STUDIO•NAIL COURSES•MANICURE•DOWNTOWN TORONTO (@book_beautician)
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Допис, поширений Gracie (@paintbynaptime)
@kennysnailsoficial_19 TENDENCIA EN UÑAS 2024 ????????????✨ Cuales son tus favoritas? ???? #tendenciauñas #glazeddonutnails #metalicnails #uñasfrancesas #insponails #pinterestnails ♬ Gypsy Woman (She’s Homeless) [feat. Kali Mija] [Radio Edit] – beatsbyhand
@gelcare We’re going LIVE today, November 30th at 12:00 PM EST! We’ll be sharing all our foil manis inspo ????????️ #gel #gelnails #nails #naturalnails #nail #natural #nailtutorial #asmr #asmrsounds ♬ Family Affairs VS Ric Flair Drip by 917Josh – 917Josh
Якщо ти надаєш перевагу спокійним тонам, то тобі, ймовірно, підійдуть більш стримані та елегантні рішення. Відтак вишуканий манікюр на короткі нігті стане ідеальним вибором. До того ж нейтральні тони й мінімалістичні дизайни роблять нігті витонченими та доглянутими.
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Допис, поширений Tailored beauty at home (@looky.beauty)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leah Parr | Luxury Manicurist Nottingham/London (@byleah.x)
Допис, поширений Leah Parr | Luxury Manicurist Nottingham/London (@byleah.x)
Раніше ми розповідали про тренди корейського манікюру 2024.
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