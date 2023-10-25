Модні штани на зиму 2023-2024: від карго до класики

У зимовий період ми переважно носимо штани, адже це зручно та тепло. Тому щороку дівчата можуть шукати, які штани модні цієї зими.

Щоб не прогадати з вибором, треба насамперед обирати одяг з якісного матеріалу. Це вже додаватиме образу багатшого вигляду.

Стилістка Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV.Life, які штани в моді взимку 2023-2024.

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Модні штани взимку 2023-2024

Стилістка радить звернути увагу на карго, адже вони тримають популярність вже не один сезон. Можна вибирати різних кольорів, найпопулярніші — чорні, бежеві, хакі.

Доповнювати образ з цими штанами можна за допомогою базової футболки, oversize жакета, лоферів, сумки-тоут. Також можна додавати стильні аксесуари та робити акцент на макіяжі та зачісці.

Штани з екошкіри на флісі є ще однією популярною моделлю. Але дуже важливо, щоб екошкіра була якісною та не зминалася від кожного руху.

— Комбінувати можна з чим завгодно. Особливо затишно поєднувати з теплими светрами, а зверху накинути тренч або пальто, — акцентує Юлія Крижалка.

Не варто забувати про джогери. У цьому сезоні залишається доречним мікс спорту. Треба обирати їх зі щільної тканини, а штанини мають бути об’ємними, це робитиме образ збалансованим. Носити джогери можна як під кросівки, так і під лофери, туфлі на підборах, ковбойки.

Крім джогерів, можна носити звичайні спортивні штани зі спортивної тканини.

Сміливо стилізуємо звичні спортивні штани. Наприклад, із білою сорочкою, тренчем, білими кедами й сумкою кросбоді, — додає стилістка.

Ти виглядатимеш розкішно у правильних класичних штанах. Актуальний крій — палаццо, з красивими складками. Основу для образів можуть скласти такі кольори: сірий, чорний, коричневий.

Якщо тобі не подобаються надто широкі штани, завжди можна розглянути варіант трохи укорочених прямих. Обирай такі, щоб їхня довжина була трохи вищою за щиколотки.

Актуальними цього сезону також будуть джинси прямого крою. Стилістка радить обирати їх темно-синього та чорного кольорів, оскільки вони є базою під будь-який образ. Високу чи низьку посадку треба обирати під тип фігури та для зручності.

Взимку ми також додаємо до свого образу шарфи, щоб було тепло. Раніше ми розповідали, як стильно та практично зав’язати шарф.

Фото: nikahuk / Instagram

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