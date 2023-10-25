Модные штаны на зиму 2023-2024: от карго до классики

В зимний период мы преимущественно носим штаны, ведь это удобно и тепло. Поэтому каждый год девушки могут искать, какие штаны в моде этой зимой.

Чтобы не прогадать с выбором, нужно, в первую очередь, выбирать одежду из качественного материала. Это уже будет придавать образу более богатый вид.

Стилистка Юлия Крыжалко рассказала Фактам ICTV.Life, какие штаны в моде зимой 2023-2024.

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Стилистка советует обратить внимание на карго, ведь они пользуются популярностью уже не один сезон. Можно выбирать разные цвета, самые популярные — черные, бежевые, хаки.

Дополнять образ с этими штанами можно с помощью базовой футболки, oversize жакета, лоферов, сумки-тоута. Также можно добавлять стильные аксессуары и делать акцент на макияже и прическе.

Брюки из экокожи на флисе являются еще одной популярной моделью. Но очень важно, чтобы экокожа была качественной и не мялась от каждого движения.

— Комбинировать можно с чем угодно. Особенно уютно сочетать с теплыми свитерами, а сверху накинуть тренч или пальто, — акцентирует Юлия Крыжалко.

Не стоит забывать о джогерах. В этом сезоне остается уместным микс спорта. Надо выбирать их из плотной ткани, а штанины должны быть объемными, это будет делать образ сбалансированным. Носить джогеры можно как с кроссовками, так и с лоферами, туфлями на каблуке, ковбойками.

Помимо джогеров, можно носить обычные спортивные штаны из спортивной ткани.

Смело стилизуем привычные спортивные штаны. К примеру, с белой рубашкой, тренчем, белыми кедами и сумкой кроссбоди, — добавляет стилистка.

Ты будешь выглядеть роскошно в правильных классических штанах. Актуальный крой — палаццо, с красивыми складками. Основу для образов могут составить следующие цвета: серый, черный, коричневый.

Если тебе не нравятся слишком широкие штаны, можно рассмотреть вариант немного укороченных прямых. Выбирай такие, чтобы их длина была чуть выше лодыжек.

Актуальными в этом сезоне также будут джинсы прямого кроя. Стилистка советует выбирать их темно-синего и черного цвета, поскольку они являются базой под любой образ. Высокую или низкую посадку следует выбирать под тип фигуры и для удобства.

Зимой мы добавляем к своему образу шарфы, чтобы было тепло. Ранее мы рассказывали, как стильно и практично завязать шарф.

Фото: nikahuk / Instagram

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