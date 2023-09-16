У тебе точно є така! Наймодніші сумки осені 2023 — добірка стильних фасонів та кольорів

Осінь 2023 вирізняється масштабом трендів та поверненням модних аксесуарів минулих років. Якщо ти саме придивляєшся до новенької сумочки, читай у нашому матеріалі, які сумки осені 2023 будуть наймодніші.

Приємним бонусом є те, що кольори та фасони дуже різні, тому, можливо, у твоїй шафі лежить модна сумка цього сезону. Осінні тренди задоволять будь-який смак: від найвибагливіших модниць до прихильниць мінімалізму.

Наймодніші сумки осені 2023: добірка стильних та зручних варіантів

Тенденції осінніх сумок поділяються на дві категорії: м’які великих розмірів та чіткі і структуровані міні-сумочки. Основними трендами є: сумки з ручками, подовжені фасони, сумки суперсайз, текстильні варіанти та сумки незвичайної форми.

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Серед кольорів найбільш стильними для сезону осінь-зима 2023/24 є: гарячий рожевий, металевий, коричневий, яскравий червоний, жовтий, чорний, темно-зелений. Детальніше про наймодніші сумки осені 2023 з фото читай нижче.

Подовжена сумка

Подовжені фасони сумок — справжній тренд сезону. Модні доми уже представили своє бачення, а тому вибирати є з чого. Подовжена сумка може бути з фактурною ручкою або без неї. Звісно, не без стильних осінніх кольорів.

Сумка supersized

Якщо ти любиш усе носити з собою — твій зірковий час настав. У тренді нині сумки супер розміру, чим більший її об’єм — тим краще. Дивись, які варіанти пропонують бренди.

Cумочки з ручкою (бізнес стиль)

Для щоденних походів на роботу або для бізнес-стилю також є варіант — класична сумочка з ручкою. Вони зручні, йде поступовий зсув до класики. Фактурність ручки додає сумці стилю.

Клатчі

Розмаїття клатчів просто дивує. Стильним стане будь-який — від найменшого до величезного. Клатчі повертаються з далеких 2008-2010 тому, якщо у тебе такий є, саме час його діставати з поличок.

Сумка-відро

Чудовий варіант для тих, хто любить сумки через плече середнього розміру. Вони зручні, це може бути фасон мішка чи відра. Фактурні елементи та трендові кольори точно не будуть зайвими.

Текстильні варіанти

В’язані, плетені, джинсові, з будь-яких тканин та силуетів. Якщо ти любиш оригінальність — цей тренд для тебе. Наймоднішим стане поєднання гарячого рожевого чи металевого з незвичним фасоном сумки.

Раніше ми розповідали про наймодніше взуття осені 2023.

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