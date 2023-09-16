У тебя точно есть такая! Самые модные сумки осени 2023 — подборка стильных фасонов и цветов

Осень 2023 отличается масштабом трендов и возвращением модных аксессуаров прошлых годов. Если ты как раз присматриваешься к новенькой сумочке, читай в нашем материале, какие сумки осени 2023 будут самыми модными.

Приятным бонусом является то, что цвета и фасоны очень разные, поэтому возможно в твоем шкафу лежит модная сумка этого сезона. Осенние тренды удовлетворят любой вкус: от самых прихотливых модниц до поклонниц минимализма.

Самые модные сумки осени 2023: подборка стильных и удобных вариантов

Тенденции осенних сумок делятся на две категории: мягкие большого размера и четкие и структурированные мини-сумочки. Основными трендами являются: сумки с ручками, удлиненные фасоны, суперсайз сумки, текстильные варианты и сумки необычной формы.

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Среди наиболее стильных цветов сезона осень-зима 2023/24 являются: горячий розовый, металлический, коричневый, яркий красный, желтый, черный, темно-зеленый. Детальнее о самых модных сумках осени 2023 с фото читай ниже.

Удлиненная сумка

Удлиненные фасоны сумок — настоящий тренд сезона. Модные дома уже представили свое видение, а потому выбирать есть из чего. Удлиненная сумка может быть с фактурной ручкой или без нее. Конечно, не без стильных осенних цветов.

Сумка supersized

Если ты любишь все носить с собой — твое звездное время пришло. В тренде сейчас сумки супер размера, чем больше ее объем — тем лучше. Смотри, какие варианты предлагают бренды.

Cумочки с ручкой (бизнес стиль)

Для ежедневных походов на работу или бизнес-стиля также есть вариант — классическая сумочка с ручкой. Они удобны, идет постепенное смещение к классике. Фактурность ручки придает сумке стиль.

Клатчи

Разнообразие клатчей просто удивляет. Стильным станет любой — от cамого маленького до огромного. Клатчи возвращаются с далеких 2008-2010, поэтому если у тебя такой есть, самое время его доставать с полочек.

Сумка-ведро

Прекрасный вариант для тех, кто любит сумки через плечо среднего размера. Они удобны, это может быть фасон мешка или ведра. Фактурные элементы и трендовые цвета точно не будут лишними.

Текстильные варианты

Вязаные, плетеные, джинсовые, из любых тканей и силуэтов. Если ты любишь оригинальность — этот тренд для тебя. Самым модным станет сочетание горячего розового или металлического с необычным фасоном сумки.

Раньше мы рассказывали о самой модной обуви осени 2023.

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