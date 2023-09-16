У тебя точно есть такая! Самые модные сумки осени 2023 — подборка стильных фасонов и цветов

Осень 2023 отличается масштабом трендов и возвращением модных аксессуаров прошлых годов. Если ты как раз присматриваешься к новенькой сумочке, читай в нашем материале, какие сумки осени 2023 будут самыми модными.
Приятным бонусом является то, что цвета и фасоны очень разные, поэтому возможно в твоем шкафу лежит модная сумка этого сезона. Осенние тренды удовлетворят любой вкус: от самых прихотливых модниц до поклонниц минимализма.
Тенденции осенних сумок делятся на две категории: мягкие большого размера и четкие и структурированные мини-сумочки. Основными трендами являются: сумки с ручками, удлиненные фасоны, суперсайз сумки, текстильные варианты и сумки необычной формы.
Среди наиболее стильных цветов сезона осень-зима 2023/24 являются: горячий розовый, металлический, коричневый, яркий красный, желтый, черный, темно-зеленый. Детальнее о самых модных сумках осени 2023 с фото читай ниже.
Удлиненные фасоны сумок — настоящий тренд сезона. Модные дома уже представили свое видение, а потому выбирать есть из чего. Удлиненная сумка может быть с фактурной ручкой или без нее. Конечно, не без стильных осенних цветов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @gucci
Публикация от @gucci
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Публикация от Fendi (@fendi)
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Публикация от Valentino (@maisonvalentino)
Если ты любишь все носить с собой — твое звездное время пришло. В тренде сейчас сумки супер размера, чем больше ее объем — тем лучше. Смотри, какие варианты предлагают бренды.
Фото: Michael Kors
Фото: Chloe
Для ежедневных походов на работу или бизнес-стиля также есть вариант — классическая сумочка с ручкой. Они удобны, идет постепенное смещение к классике. Фактурность ручки придает сумке стиль.
Разнообразие клатчей просто удивляет. Стильным станет любой — от cамого маленького до огромного. Клатчи возвращаются с далеких 2008-2010, поэтому если у тебя такой есть, самое время его доставать с полочек.
Фото: Massimo Dutti
Фото:Pinko
Фото: Karl Lagerfeld
Прекрасный вариант для тех, кто любит сумки через плечо среднего размера. Они удобны, это может быть фасон мешка или ведра. Фактурные элементы и трендовые цвета точно не будут лишними.
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Публикация от Chloé (@chloe)
Вязаные, плетеные, джинсовые, из любых тканей и силуэтов. Если ты любишь оригинальность — этот тренд для тебя. Самым модным станет сочетание горячего розового или металлического с необычным фасоном сумки.
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Публикация от Michael Kors (@michaelkors)
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Публикация от Prada (@prada)
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Публикация от Coach (@coach)
Раньше мы рассказывали о самой модной обуви осени 2023.
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