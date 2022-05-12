Здоров'я та краса

Низький вам уклін, відважні бійці медичного фронту! Як Зеленські привітали медсестер з професійним святом

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Травня 2022, 19:29
Володимир Зеленський привітав медсестер з професійним святом
Фото: Telegram

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