Низький вам уклін, відважні бійці медичного фронту! Як Зеленські привітали медсестер з професійним святом

Сьогодні, 12 травня, у світі відзначають День медичної сестри. Українські медики дають потужний приклад незламності, відданості своїй справі та присязі Гіппократа.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали хоробрих медсестер з великими добрими серцями.

Війна перетворила наших медсестер на відважних бійців медичного фронту, які щодня у найгарячіших точках, ризикуючи власним життям, рятують українців, — написала Зеленська у своєму Telegram-каналі.

У цей день президент нагородив медичних сестер та поділився кількома історіями, які заслуговують особливої уваги.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Оксана Баландіна — прикрила собою коханого під час авіабомбардування та втратила обидві ноги.

Тетяна Тарасенко разом з головною медичною сестрою організовували евакуацію поранених та хворих з розбомбленої лікарні.

Наталія Абашник продовжувала працювати в жорстких умовах бомбардування Харкова.

Ірина Вернигора залишилась вірною своїй справі та лікувала під постійними обстрілами в Чернігові.

Алла Чернець з перших днів війни організовувала роботу лікарні та евакуацію поранених і хворих.

Оксана Уманець, самотужки, під час обстрілів лікарні у Чернігові, підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою вагою 120 кг в повній амуніції.

Людмила Гусак налагодила роботу в лікарні та перетворила медзаклад на центр отримання та надання гуманітарної допомоги.

Віра Целик приймала пологи та постійно була поруч з породіллями та їх сім’ями в бомбосховищі під час нещадних ракетних ударів по лікарні.

Світлана Клименко під час війни втратила чоловіка та сина. Та попри власний біль фактично жила та працювала у лікарні всі дні окупації. Продовжує рятувати людей і зараз.

Марія Адаменко працювала без електроенергії та водопостачання в окупації Іванкова. Її лікарня опікувалась пацієнтами, а також видавала медикаменти та гуманітарну допомогу.

Уся країна щиро дякує своїм ангелам-охоронцям — медичним працівникам, які попри все не залишають у біді своїх пацієнтів.

Українські лікарі приймають пологи й попри вибухи та обстріли продовжують рятувати життя дітей. Читай, як медсестра Світлана Гломозда з Чернігова працювала без водопостачання, тепла та електроенергії в пологовому будинку.