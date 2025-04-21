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Ізраїльська інновація для України: препарат, який рятує від променевої хвороби при ядерній загрозі

Марія Дзюба, редакторка сайту 21 Квітня 2025, 21:00
Ізраїльська інновація для України: препарат, який рятує від променевої хвороби при ядерній загрозі
Фото Pexels

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