Ізраїльська інновація для України: препарат, який рятує від променевої хвороби при ядерній загрозі

Ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri уклала важливу угоду з українським банком пуповинної крові Гемафонд, що дозволяє Україні отримати доступ до новітнього препарату для лікування променевої хвороби.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Цей препарат, розроблений на основі плацентарних стовбурових клітин, може стати важливим інструментом для реагування на радіаційні ураження.

Цей крок став особливо актуальним на фоні постійних загроз застосування ядерної зброї з боку Росії та ризиків, пов’язаних з обстрілами атомних електростанцій в Україні.

Завдяки цьому співробітництву Україна отримала доступ до лікування, яке може допомогти в разі високих рівнів іонізуючого випромінювання, зокрема під час ядерної атаки чи аварії.

Pluri, хайфська компанія, яка спеціалізується на клітинних технологіях, уклала угоду з Гемафондом для розвитку плацентарної клітинної терапії PLX-R18, яка допомагає в лікуванні гемопоетичного гострого радіаційного синдрому (H-ARS).

Це важкий стан, який виникає після сильного радіаційного ураження, призводячи до руйнування кісткового мозку та порушення кровотворення.

Технологія, що може врятувати життя

Препарат на основі плацентарних клітин, які отримують із плаценти здорових жінок після кесаревого розтину, культивується в спеціальній 3D-біореакторній системі, яка імітує мікросередовище людського тіла.

Завдяки цій технології, з однієї плаценти можна отримати мільярди клітин, що дозволяє лікувати тисячі пацієнтів.

Після культивації клітин, їх вводять пацієнту для стимулювання регенерації клітин крові, включаючи червоні та білі кров’яні тільця, а також тромбоцити, що є важливими для відновлення організму після радіаційного ураження.

Угода та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій

Згідно з угодою між Pluri та Гемафондом, до кінця цього року буде виготовлено 12 000 доз препарату, що забезпечить лікування для 6 000 осіб.

Дози зберігатимуться в спеціальних сховищах і, у разі необхідності, будуть доставлені до медичних закладів по всій Україні.

Водночас компанії планують продовжити клінічні випробування препарату та домогтися його реєстрації як офіційного засобу лікування променевої хвороби.

Як зазначив засновник Гемафонду, Ярослав Ісаков, наявність ефективного препарату для лікування променевої хвороби є важливим елементом підготовки до можливих радіаційних надзвичайних ситуацій в Україні.

Очікується, що така терапія буде ключовою у випадку екстремальних обставин.

Перспективи співпраці та фінансування

Ця співпраця, за умови залучення необхідного фінансування з державних та приватних джерел, має потенціал принести понад 100 мільйонів доларів для обох сторін.

Україна отримує важливий ресурс, а Pluri може розширити своє впровадження технології на міжнародний ринок.

Препарат PLX-R18 став символом інноваційного підходу до медицини в умовах війни, і цей крок може стати визначальним для готовності країни до ліквідації наслідків радіаційних катастроф.

Раніше ми розглядали природні та штучні джерела радіації, а також де в повсякденному житті ми найбільше піддаємось впливу іонізуючого випромінювання. Читай, як радіація впливає на наше здоров’я.

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