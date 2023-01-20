Хочеш сходити в туалет, але не можеш? Як позбутися закрепу в домашніх умовах

Закрепи — це проблема, з якою доводиться мати справу як дітям, так і дорослим. Якщо ігнорувати їх, то закрепи стане складніше подолати.

Добре, що є дієві методи, які допоможуть налагодити випорожнення кишківника та вберегти тебе не тільки від неприємних симптомів, а й наслідків.

Лікарка-терапевтка Анастасія Коваль розповіла про найчастіші причини закрепів та чотири дієві методи, які допоможуть від них позбавитися.

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Закреп: причини

Характерний прояв закрепу — це неповне, затруднене чи недостатнє вивільнення кишечника під час дефекації або затримка дефекації як такої.

Більшість не надає цьому значення, якщо тільки не турбують неприємні симптоми, однак закреп — це серйозна проблема, яку в жодному разі не можна ігнорувати. В Міжнародній класифікації хвороб він навіть має свій номер: К59.0.

Основними причинами закрепу можуть бути зовнішні та психологічні чинники:

Погане харчування з недостатньою кількістю клітковини в раціоні. Раціон з великим вмістом білка. Зневоднення. Нестача фізичної активності. Вагітність. Депресія. Тривожність. Стрес.

Та інколи закреп може виявитися лише симптомом і бути спричиненим хворобою: геморой, рак кишківника, кишкова непрохідність.

Тому не ігноруй проблему, а відвідай лікаря. Особливо, якщо жодні методи не допомагають позбутися від закрепів і вони постійно повертаються.

Позбудься закрепу в домашніх умовах: чотири способи

Гарна новина, що можна допомогти своєму кишківнику навіть без “важкої артилерії”. Лікарка поділилася чотирма дієвими способами, які не гірше за клізму впораються із закрепом.

Касторова олія. Доза для дітей — 1 ч. л., для дорослих — 1 ст. л. Полегшення зазвичай настає через кілька годин після прийому олії. Фізичні вправи. Йога, пробіжка, зарядка, навіть звичайна прогулянка швидким темпом — будь-яка фізична активність здатна полегшити твій стан. Трав’яні відвари з материнки, кінського щавлю та меліси. Відвари слід робити згідно з інструкцією на упаковці трав. Вживання проносних продуктів: смузі зі свіжих овочів та фруктів, чорносливу, абрикосів, кефіру тощо можуть швидко владнати проблему й позбавити тебе від закрепу.

Хронічний закреп

Утім методи, наведені вище, не можуть вилікувати тебе від хронічних закрепів. У такому разі потрібна консультація лікаря та комплексний підхід.

Зазвичай люди використовують засоби для послаблення. Але я не підтримую такий підхід, адже основну причину це ніяк не ліквідує, — застерігає лікарка.

Якщо ти спостерігаєш у себе проблему хронічних закрепів, то варто звернутися за консультацією до сімейного лікаря, гастроентеролога та проктолога. Якщо ж довго ігнорувати хронічний закреп, можна отримати ускладнення:

геморой;

випадіння прямої кишки;

анальні тріщини;

отруєння організму.

Зверни увагу й на те, що лише комплексний підхід до проблеми хронічних закрепів допоможе тобі назавжди позбутися їх.

Тому до рекомендацій та можливих ліків чи процедур, які порадить лікар, скорегуй своє харчування та додай у раціон продукти, багаті на клітковину:

Овочі: морква, картопля, зелений горошок, броколі, капуста, зелень. Фрукти та цитрусові: банани, яблука, ківі, апельсини та мандарини. Сухофрукти: чорнослив. Бобові: квасоля та сочевиця. Висівки та цільнозерновий хліб.

До того ж не нехтуй регулярною фізичною активністю і пий достатньо води відповідно до власної норми.

Інколи, щоб знайти проблему, необхідно пройти неприємну медичну процедуру. Однією з них є колоноскопія. Що це так та як підготуватися до колоноскопії, читай у нашому матеріалі.

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