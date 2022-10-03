Процедура, яку всі бояться, але вона рятує життя — що таке колоноскопія і навіщо її робив Раян Рейнольдс на камеру

Лікарі радять раз на рік проводити чек-ап свого організму. Це може допомогти виявити багато хвороб та завадити їх розвитку.

Якщо в тебе є проблеми з кишківником, лікар може назначити колоноскопію. Але одна тільки назва наводить жах на пацієнтів. Ми розповімо, що таке колоноскопія та як до неї підготуватися.

Що таке колоноскопія

Колоноскопія — візуальний огляд слизової оболонки товстої кишки за допомогою ендоскопічного обладнання. Ця процедура допомагає поставити діагноз та виявити серйозну патологію кишківника на ранніх стадіях. Завдяки цьому можна підібрати правильне лікування та завадити розвитку серйозних хвороб.

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Товста кишка людини довжиною близько 2 м, вивчити її можливо лише “зсередини”. Тож під час колоноскопії можна також зробити забір біоматеріалу (біопсію) або видалити невеликі новоутворення, наприклад, поліпи.

Кому потрібна колоноскопія

Цю процедуру може назначити лікар, часто це може бути через такі симптоми:

кров, слиз, гній у калових масах;

хронічний запор або діарея;

болі у животі біля товстої кишки;

анемія в аналізі крові нез’ясованого походження;

відчуття стороннього тіла у товстому кишківнику.

Якщо ти спостерігаєш у себе хоча б один із цих симптомів, не варто затягувати з візитом до лікаря. Також колоноскопію використовують для скринінгу раку товстої кишки.

Люди бояться цієї процедури, адже вона може бути болісною. Проте під час її проведення застосовують наркоз:

місцеве знеболювальне;

седацію;

загальний наркоз.

Як правильно підготуватися до колоноскопії

Одним із ключових елементів процедури є підготовка до неї. Кілька днів до процедури треба дотримуватися спеціальної дієти.

Не можна вживати продукти багаті на клітковину. Краще виключити з раціону продукти з зернами (виноград, ківі, гарбузове насіння, мак). Вони можуть залишитися на слизовій оболонці кишківника та ускладнити діагностику.

За день до колоноскопії обов’язково треба зробити очищення кишківника за допомогою клізми та проносного. Перед цим варто проконсультуватися з лікарем та чітко дотримуватись його інструкцій.

За годину до процедури не рекомендується пити навіть воду.

Раян Рейнольдс про колоноскопію

Голлівудський актор Раян Рейнольдс привернув увагу до важливості колоноскопії. Актор програв парі колезі Робу МакЕлхенні. Тож змушений був зняти свою першу процедуру на камеру.

Під час процедури у Раяна виявили поліп, що, за словами лікаря, врятувало йому життя, адже симптомів у Рейнольдса не було.

Цей вчинок актора мав спонукати чоловіків без страху пройти цю процедуру. Адже це може запобігти серйозному захворюванню.

Актори вирішили співпрацювати з Lead From Behind — організацією з інформування про рак товстої кишки. Роб МакЕлхенні, якому Раян Рейнольдс програв парі, вирішив його підтримати й також зняв на відео свою колоноскопію.

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