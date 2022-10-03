Процедура, которую все боятся, но она спасает жизнь — что такое колоноскопия и зачем ее делал Райан Рейнольдс на камеру

Врачи советуют раз в год проводить чек-ап своего организма. Это может помочь выявить много болезней и помешать их развитию.

Если у тебя проблемы с кишечником, врач может назначить колоноскопию. Но одно только название наводит ужас на пациентов. Мы расскажем, что такое колоноскопия, и как к ней подготовиться.

Что такое колоноскопия

Колоноскопия — визуальный осмотр слизистой толстой кишки с помощью эндоскопического оборудования. Эта процедура помогает установить диагноз и выявить серьезную патологию кишечника на ранних стадиях. Благодаря этому можно подобрать правильное лечение и предотвратить развитие серьезных болезней.

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Толстая кишка человека длиной около 2 м, изучить ее можно только “изнутри”. Во время колоноскопии можно также сделать забор биоматериала (биопсию) или удалить небольшие новообразования, например, полипы.

Кому нужна колоноскопия

Эту процедуру может назначить врач, часто это может быть из-за таких симптомов:

кровь, слизь, навоз в каловых массах;

хронический запор или диарея;

боли в животе у толстой кишки;

анемия в анализе крови невыясненного происхождения;

ощущение постороннего тела в толстом кишечнике.

Если ты наблюдаешь у себя хотя бы один из этих симптомов, не стоит затягивать с визитом к врачу. Также колоноскопию используют для скрининга рака толстой кишки.

Люди боятся этой процедуры, ведь она может быть болезненной. Однако при ее проведении применяют наркоз:

местное обезболивающее;

седацию;

общий наркоз.

Как правильно подготовиться к колоноскопии

Одним из ключевых элементов процедуры является подготовка к ней. Несколько дней до процедуры следует соблюдать специальную диету.

Нельзя употреблять продукты богатые клетчаткой. Лучше исключить из рациона продукты с зернами (виноград, киви, тыквенные семечки, мак). Они могут остаться на слизистой кишечника и усложнить диагностику.

За день до колоноскопии обязательно нужно сделать очищение кишечника с помощью клизмы и слабительного. Перед этим следует проконсультироваться с врачом и четко следовать его инструкциям.

За час до процедуры не рекомендуется пить даже воду.

Райан Рейнольдс о колоноскопии

Голливудский актер Райан Рейнольдс привлек внимание к важности колоноскопии. Актер проиграл пари коллеге Робу МакЭлхенни. Так что вынужден был снять свою первую процедуру на камеру.

Во время процедуры у Райана обнаружили полип, что, по словам врача, спасло ему жизнь, ведь других симптомов у Рейнольдса не было.

Этот поступок актера должен побудить мужчин без страха пройти эту процедуру. Ведь это может предотвратить серьезное заболевание.

Актеры решили сотрудничать с Lead From Behind — организацией по информированию о раке толстой кишки. Роб МакЭлхенни, которому Райан Рейнольдс проиграл пари, решил его поддержать и также снял на видео свою колоноскопию.

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