Процедура, которую все боятся, но она спасает жизнь — что такое колоноскопия и зачем ее делал Райан Рейнольдс на камеру

Врачи советуют раз в год проводить чек-ап своего организма. Это может помочь выявить много болезней и помешать их развитию.
Если у тебя проблемы с кишечником, врач может назначить колоноскопию. Но одно только название наводит ужас на пациентов. Мы расскажем, что такое колоноскопия, и как к ней подготовиться.
Колоноскопия — визуальный осмотр слизистой толстой кишки с помощью эндоскопического оборудования. Эта процедура помогает установить диагноз и выявить серьезную патологию кишечника на ранних стадиях. Благодаря этому можно подобрать правильное лечение и предотвратить развитие серьезных болезней.
Толстая кишка человека длиной около 2 м, изучить ее можно только “изнутри”. Во время колоноскопии можно также сделать забор биоматериала (биопсию) или удалить небольшие новообразования, например, полипы.
Эту процедуру может назначить врач, часто это может быть из-за таких симптомов:
Если ты наблюдаешь у себя хотя бы один из этих симптомов, не стоит затягивать с визитом к врачу. Также колоноскопию используют для скрининга рака толстой кишки.
Люди боятся этой процедуры, ведь она может быть болезненной. Однако при ее проведении применяют наркоз:
Одним из ключевых элементов процедуры является подготовка к ней. Несколько дней до процедуры следует соблюдать специальную диету.
Нельзя употреблять продукты богатые клетчаткой. Лучше исключить из рациона продукты с зернами (виноград, киви, тыквенные семечки, мак). Они могут остаться на слизистой кишечника и усложнить диагностику.
За день до колоноскопии обязательно нужно сделать очищение кишечника с помощью клизмы и слабительного. Перед этим следует проконсультироваться с врачом и четко следовать его инструкциям.
За час до процедуры не рекомендуется пить даже воду.
Голливудский актер Райан Рейнольдс привлек внимание к важности колоноскопии. Актер проиграл пари коллеге Робу МакЭлхенни. Так что вынужден был снять свою первую процедуру на камеру.
Во время процедуры у Райана обнаружили полип, что, по словам врача, спасло ему жизнь, ведь других симптомов у Рейнольдса не было.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
Этот поступок актера должен побудить мужчин без страха пройти эту процедуру. Ведь это может предотвратить серьезное заболевание.
Актеры решили сотрудничать с Lead From Behind — организацией по информированию о раке толстой кишки. Роб МакЭлхенни, которому Райан Рейнольдс проиграл пари, решил его поддержать и также снял на видео свою колоноскопию.
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