Здоровье и красота

Если часто беспокоит резкая боль в стопе, не затягивай с визитом к врачу! Что такое подагра и можно ли ее побороть

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 сентября 2022, 21:00
Подагра: що це таке, симптоми та лікування
Фото: Pexels, Unsplash

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