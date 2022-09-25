Если часто беспокоит резкая боль в стопе, не затягивай с визитом к врачу! Что такое подагра и можно ли ее побороть

Наши суставы могут болеть по разным причинам. Одной из них может быть заболевание подагра, которое может обостряться. Ревматолог Екатерина Заичко рассказала, что нужно знать об этой болезни и как себе помочь.

Что такое подагра

Подагра — это заболевание суставов, которое возникает вследствие отложения кристаллов мочевой кислоты. Из-за высокого содержания мочевой кислоты в крови кристаллы накапливаются и приводят к воспалениям и болезненным приступам.

Клинически проявляется рецидивами острого артрита, синовита и отложением уратов в тканях.

Симптомы подагры

отек суставов, боль при прикосновении;

повышенная температура;

тахикардия;

общее недомогание;

при хронической форме заболеваний сустав может деформироваться.

Как проявляется подагра

— Пациент ложится спать и спокойно спит примерно до двух ночи, и вдруг просыпается от боли, которая обычно охватывает большой палец ноги, иногда пятку, икроножную голень или лодыжку.

Боль напоминает вывих кости. Дальше боль сменяет озноб, дрожь и невысокая температура, — рассказывает ревматолог.

Она добавляет, что боль с каждым часом усиливается. Поэтому такая резкая нетерпимая боль может быть признаком подагры.

Что должен знать пациент с подагрой

Ревматолог отмечает, что лучше делать профилактику обострений болезни, чем ее лечить. Человек должен знать свой уровень мочевой кислоты (МК) и её целевой уровень.

Нормальный уровень мочевой кислоты:

для мужчин — 210 – 420 мкмоль/л;

для женщин — 150 – 350 мкмоль/л.

Во время приступа подагрического артрита уровень МК будет ниже и для оценки реальной картины нужно пересдать МК через 10-14 дней после обострения, — советует Екатерина.

Также стоит провести обследование почек, проверить, есть ли конкременты (камни), уровень креатинина, мочевины и т.д.

Заичко советует больным подагрой всегда иметь при себе таблетку с действующим веществом колхицин. Также знать дозировку препаратов, которые принимал(-а) или принимаешь. И всегда контролировать уровень МК.

Однако не следует заниматься самодиагностированием и лечением. Всегда следует консультироваться с врачом, ведь он после обследования сможет подобрать правильное лечение.

По словам Екатерины, если постоянно употреблять нестероидные противовоспалительные препараты, это может привести к язвам в желудке и кровотечениям из ЖКТ. Также она подчеркивает, что лечение острого приступа подагры и подагрического артрита отличается. Поэтому следует всегда консультироваться с профессионалом.

По словам врача, подагре вредят холод, голод, тесная обувь, плохое питание, алкоголь. Даже если у тебя нет этого заболевания, такие факторы могут его спровоцировать.

Как бороться с подагрой

Екатерина советует проводить профилактику обострения, если у тебя уже диагностировали подагру. Продолжать уратпонижающую терапию и принимать назначенное лечение.

Обезболивающие следует пить после еды, не следует принимать несколько препаратов одновременно. В каждом конкретном случае дозы/препараты определяются на консультации.

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