Якщо часто турбує різкий біль у стопі, не затягуй з візитом до лікаря! Що таке подагра та чи можна її побороти

Наші суглоби можуть боліти з різних причин. Однією з них може бути захворювання подагра, яке може загострюватися. Ревматологиня Катерина Заічко розповіла, що треба знати про цю хворобу та як допомогти собі.

Що таке подагра

Подагра — це захворювання суглобів, яке виникає внаслідок відкладення кристалів сечової кислоти. Через високий вміст сечової кислоти в крові кристали накопичуються й призводять до запалень і болючих нападів.

Клінічно проявляється рецидивами гострого артриту, синовіту та відкладенням уратів у тканинах.

Симптоми подагри

набряк суглобів, болять при дотику;

підвищена температура;

тахікардія;

загальне нездужання;

при хронічній формі захворювань суглоб може деформуватися.

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Як проявляється подагра

— Пацієнт лягає спати й спокійно спить приблизно до двох ночі, аж раптом його пробуджує біль, який зазвичай охоплює великий палець ноги, іноді п’яту, литку гомілки або щиколотку.

Біль нагадує вивих кістки. Далі біль змінює озноб тремтіння й невисока температура, — розповідає ревматологиня.

Вона додає, що біль щогодини стає поступово сильнішим. Тому такий різкий нестримний біль може бути ознакою подагри.

Що має знати пацієнт із подагрою

Ревматологиня наголошує, що краще робити профілактику загострень хвороби, ніж її лікувати. Людина має знати свій рівень сечової кислоти (СК), а також її цільовий рівень.

Нормальний рівень сечової кислоти:

для чоловіків — 210 – 420 мкмоль/л;

для жінок — 150 – 350 мкмоль/л.

Під час нападу подагричного артриту рівень СК буде нижчим і для оцінки реальної картини треба перездати СК через 10-14 днів після загострення, — радить Катерина.

Треба зробити обстеження нирок, перевірити, чи є конкременти (камінці), рівень креатиніну, сечовини тощо.

Заічко радить хворим на подагру завжди мати при собі таблетку з діючою речовиною колхіцин. Також знати дозування препаратів, які приймав(-ла) чи приймаєш та завжди контролювати рівень СК.

Проте не варто займатися самодіагностуванням та лікуванням. Завжди варто консультуватися з лікарем, адже він після обстеження може підібрати правильне лікування.

За словами Катерини, якщо постійно вживати нестероїдні протизапальні препарати, це може призвести до виразок у шлунку і кровотеч з ШКТ. Також вона підкреслює, що лікування гострого приступу подагри й подагричного артриту різниться. Тож варто завжди консультуватися з професіоналом.

За словами лікарки, подагрі шкодять холод, голод, тісне взуття, погане харчування, алкоголь. Навіть якщо у тебе немає цього захворювання, ці фактори можуть його спровокувати.

Як боротися з подагрою

Катерина радить проводити профілактику загострення, якщо в тебе вже діагностували подагру. Продовжувати уратзнижувальну терапію й приймати призначене лікування.

Знеболювальні варто пити після їжі, не варто приймати кілька препаратів одночасно. У кожному конкретному випадку дози/препарати визначаються на консультації.

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