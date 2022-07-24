Різкий біль та тиск у грудях? Не нехтуй цими симптомами! Розповідаємо, що таке стенокардія та чим небезпечні напади

Буває так, що ти відпочиваєш, гуляєш, веселишся, бігаєш чи робиш щось інше, але раптом різко починає щось боліти у грудній клітці. Таке відчуття, ніби щось тисне, поколює, відчуття дискомфорту. Це може бути стенокардія.

Що таке стенокардія

Стенокардія — одна з форм ішемічної хвороби серця. Вона виникає через порушення кровопостачання серцевого м’яза на фоні спазму чи атеросклерозу серцевих артерій.

Буває стенокардія напруги (при фізичних навантаженнях) та стенокардія спокою (вночі, під час сну, відпочинку). Зазвичай вона проявляється нападами стискання й тяжкості в грудній клітці. Такі напади можуть тривати кілька хвилин.

Але якщо напад затягується, є ризик переходу стенокардії на інфаркт міокарда.

Тому потрібно не ігнорувати симптоми та звертатися до лікаря.

Причини появи стенокардії

Стенокардія — нестача кисню, який надходить у серце.

Найчастіше біль виникає при фізичних навантаженнях чи стресових ситуаціях. У ці моменти частішає серцебиття і потрібний більший приплив крові. Якщо в тебе почався напад стенокардії під час фізичного навантаження, варто відразу припинити заняття.

Симптоми стенокардії

Стенокардія має низку виражених симптомів, які виявляються, коли серцевий м’яз потребує додаткового постачання киснем і при різкому спазмі й так звужених судин.

Симптоми стенокардії при нападі проявляються у вигляді стискання, печіння або тяжкості за грудиною, які можуть віддавати в ліве плече, руку, кисть чи нижню щелепу.

При нападі людина може відчувати сильний страх та підвищену пітливість. Також виникає сильна задишка, нестача повітря та ускладнене дихання. Людина може відчувати підвищене серцебиття чи навпаки — знижене, наче серце зупинилося.

Коли потрібно викликати швидку:

коли біль за грудиною стає сильнішим або спостерігається понад п’ять хвилин і виникає ускладнене дихання, слабкість та блювання;

коли біль у ділянці міокарда не зник або став сильнішим протягом п’яти хвилин після приймання ліків;

підвищена пітливість та задишка.

Діагностика стенокардії

Щоб поставити правильний діагноз, потрібно здати аналізи та пройти обстеження, а саме: електрокардіограму у стані спокою, електрокардіограму з навантаженням, біохімічний аналіз крові тощо.

Лікування стенокардії

Стенокардія виникає через нестачу повітря, тому можна приймати медикаменти, які можуть допомогти збільшити приплив крові до міокарда. Або у деяких випадках потрібна операція на судинах, яка збільшить кровотік в артеріях.

Але будь-яке лікування призначає лише лікар після виконаного обстеження. Також варто відзначити, що куріння при цьому захворюванні лише посилює ситуацію. Адже нікотин уповільнює приплив кисню до крові.

Не варто ігнорувати будь-які болі у грудній клітці. Щоб запобігти захворюванням серця, треба регулярно проходити обстеження. Раніше ми розповідали про чекап, що врятує твоє серце.

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