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Різкий біль та тиск у грудях? Не нехтуй цими симптомами! Розповідаємо, що таке стенокардія та чим небезпечні напади

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Липня 2022, 08:00
Стенокардія: що це, які симптоми та ознаки захворювання
Фото: Pexels

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