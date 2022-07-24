Резкая боль и давление в груди? Не пренебрегай этими симптомами! Рассказываем, что такое стенокардия и чем опасны приступы

Бывает так, что ты отдыхаешь, гуляешь, веселишься, бегаешь или делаешь что-то еще, но вдруг резко начинает что-то болеть в грудной клетке. Такое чувство, будто что-то давить, коли и ощущение дискомфорта. Это может быть стенокардия.

Что такое стенокардия

Стенокардия — одна из форм ишемической болезни сердца. Она возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы на фоне спазма или атеросклероза сердечных артерий.

Бывает стенокардия напряжения (при физических нагрузках) и стенокардия покоя (ночью, во время сна, отдыха). Обычно она проявляется приступами сжимающегося или давящего характера в грудной клетке. Такие приступы могут продолжаться несколько минут.

Но если приступ затягивается, есть риск перехода стенокардии в инфаркт миокарда.

Поэтому нужно не игнорировать симптомы и обращаться к врачу.

Причины появления стенокардии

Стенокардия — нехватка кислорода, что поступает в сердце.

Чаще всего боль возникает при физических нагрузках или стрессовых ситуациях. В эти моменты учащается сердцебиение и требуется больший приток крови. Если у тебя начался приступ стенокардии во время физической нагрузки, стоит тут же прекратить занятие.

Симптомы стенокардии

Стенокардия имеет ряд выраженных симптомов, которые проявляются, когда сердечная мышца требует дополнительного снабжения кислородом и при резком спазме и без того суженых сосудов.

Симптомы стенокардии при приступе проявляются в виде сдавливания, жжения или тяжести за грудиной, которые могут отдавать в левое плечо, руку, кисть или нижнюю челюсть.

При приступе человек может ощущать сильный страх и повышенную потливость. Также возникает сильная одышка, нехватка воздуха и затрудненное дыхание. Человек может ощущать повышенное сердцебиение или наоборот — пониженное, будто сердце остановилось.

Когда нужно вызывать скорую:

когда боль за грудиной становится сильнее или наблюдается более пяти минут, и возникает затрудненное дыхание, слабость и рвота;

когда боль в области миокарда не исчезла или стала сильнее в течение пяти минут после приема лекарств;

повышенная потливость и одышка.

Диагностика стенокардии

Чтобы поставить правильный диагноз, нужно сдать анализы и пройти обследования, а именно: электрокардиограмму в состоянии покоя, электрокардиограмму с нагрузкой, биохимический анализ крови и другие.

Лечение стенокардии

Стенокардия возникает из-за нехватки воздуха, поэтому можно принимать медикаменты, которые могут помочь увеличить приток крови к миокарду. Или же в некоторых случаях нужна операция на сосудах, которая увеличит кровоток в артериях.

Но любое лечение назначает только врач после проделанного обследования. Также стоит отметить, что курение при данном заболевании лишь усугубляет ситуацию. Ведь никотин замедляет приток кислорода в кровь.

Не стоит игнорировать какие-либо боли в грудной клетке. Чтобы предотвратить заболевания сердца, нужно регулярно проходить обследование. Ранее мы рассказывали про чекап, который спасет твое сердце.

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