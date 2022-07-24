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Резкая боль и давление в груди? Не пренебрегай этими симптомами! Рассказываем, что такое стенокардия и чем опасны приступы

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 июля 2022, 08:00
Стенокардія: що це, які симптоми та ознаки захворювання
Фото: Pexels

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