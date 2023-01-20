Хочешь сходить в туалет, но не можешь? Как избавиться от запора в домашних условиях

Запоры — это проблема, с которой приходится иметь дело как детям, так и взрослым. Если игнорировать их, то запоры станет сложнее преодолеть.
Хорошо, что есть действенные методы, которые помогут наладить стул и уберечь тебя не только от неприятных симптомов, но и последствий.
Врач-терапевт Анастасия Коваль рассказала о самых частых причинах запоров и четырех действенных методах, которые помогут от них избавиться.
Характерное проявление запора — это неполное, затрудненное или недостаточное высвобождение кишечника при дефекации или задержка дефекации как таковой.
Большинство не придает этому значения, если только не беспокоят неприятные симптомы, однако запор — это серьезная проблема, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. В Международной классификации болезней у него даже есть свой номер: К59.0.
Основными причинами запора могут быть внешние и психологические факторы:
Но иногда запор может оказаться лишь симптомом и быть вызванным болезнью: геморрой, рак кишечника, кишечная непроходимость.
Поэтому не игнорируй проблему, а посети врача. Особенно, если никакие методы не помогают избавиться от запоров и они постоянно возвращаются.
Хорошая новость, что можно помочь своему кишечнику даже без “тяжелой артиллерии”. Врач поделилась четырьмя действенными способами, которые не хуже клизмы справятся с запором.
Однако методы приведенные выше не могут вылечить тебя от хронических запоров. В таком случае необходима консультация врача и комплексный подход.
Обычно такие люди используют слабительные средства. Но я не поддерживаю такой подход, ведь основную причину это никак не ликвидирует, — предостерегает врач.
Обычно такие люди используют слабительные средства. Но я не поддерживаю такой подход, ведь основную причину это никак не ликвидирует, — предостерегает врач.
Если ты наблюдаешь у себя проблему хронических запоров, то следует обратиться за консультацией к семейному врачу, гастроэнтерологу и проктологу. Если же долго игнорировать хронический запор, можно получить осложнения:
Учти, что только комплексный подход к проблеме хронических запоров позволит тебе навсегда избавиться от них.
Учти, что только комплексный подход к проблеме хронических запоров позволит тебе навсегда избавиться от них.
Поэтому к рекомендациям и возможным лекарствам или процедурам, которые посоветует врач, скорректируй свое питание и добавь в рацион продукты, богатые клетчаткой:
К тому же не пренебрегай регулярной физической активностью и пей достаточное количество воды согласно собственной норме.
Иногда, чтобы обнаружить проблему, необходимо пройти неприятную медицинскую процедуру. Одной из них есть колоноскопия. Что это такое и как подготовиться к колоноскопии, читай в нашем материале.
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