Хочешь сходить в туалет, но не можешь? Как избавиться от запора в домашних условиях

Запоры — это проблема, с которой приходится иметь дело как детям, так и взрослым. Если игнорировать их, то запоры станет сложнее преодолеть.

Хорошо, что есть действенные методы, которые помогут наладить стул и уберечь тебя не только от неприятных симптомов, но и последствий.

Врач-терапевт Анастасия Коваль рассказала о самых частых причинах запоров и четырех действенных методах, которые помогут от них избавиться.

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Запор: причины

Характерное проявление запора — это неполное, затрудненное или недостаточное высвобождение кишечника при дефекации или задержка дефекации как таковой.

Большинство не придает этому значения, если только не беспокоят неприятные симптомы, однако запор — это серьезная проблема, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. В Международной классификации болезней у него даже есть свой номер: К59.0.

Основными причинами запора могут быть внешние и психологические факторы:

Плохое питание с недостаточным количеством клетчатки в рационе.

Рацион с большим содержанием белка.

Обезвоживание.

Нехватка физической активности.

Беременность.

Депрессия.

Тревожность.

Стресс.

Но иногда запор может оказаться лишь симптомом и быть вызванным болезнью: геморрой, рак кишечника, кишечная непроходимость.

Поэтому не игнорируй проблему, а посети врача. Особенно, если никакие методы не помогают избавиться от запоров и они постоянно возвращаются.

Избавься от запора в домашних условиях: четыре способа

Хорошая новость, что можно помочь своему кишечнику даже без “тяжелой артиллерии”. Врач поделилась четырьмя действенными способами, которые не хуже клизмы справятся с запором.

Касторовое масло. Доза для детей — 1 ч. л., для взрослых — 1 ст. л. Облегчение обычно происходит через несколько часов после приема масла. Физические упражнения. Йога, пробежка, зарядка, даже обычная прогулка в быстром темпе — любая физическая активность способна облегчить твое состояние. Травяные отвары из душицы, конского щавеля и мелиссы. Отвары следует производить согласно инструкции на упаковке трав. Употребление слабительных продуктов: смузи из свежих овощей и фруктов, чернослива, абрикосов, кефира и т.д. могут быстро уладить проблему и избавить тебя от запора.

Хронический запор

Однако методы приведенные выше не могут вылечить тебя от хронических запоров. В таком случае необходима консультация врача и комплексный подход.

Обычно такие люди используют слабительные средства. Но я не поддерживаю такой подход, ведь основную причину это никак не ликвидирует, — предостерегает врач.

Если ты наблюдаешь у себя проблему хронических запоров, то следует обратиться за консультацией к семейному врачу, гастроэнтерологу и проктологу. Если же долго игнорировать хронический запор, можно получить осложнения:

геморрой;

выпадение прямой кишки;

анальные трещины;

отравления организма.

Учти, что только комплексный подход к проблеме хронических запоров позволит тебе навсегда избавиться от них.

Поэтому к рекомендациям и возможным лекарствам или процедурам, которые посоветует врач, скорректируй свое питание и добавь в рацион продукты, богатые клетчаткой:

Овощи: морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень. Фрукты и цитрусовые: бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины. Сухофрукты: чернослив. Бобовые: фасоль и чечевица. Отруби и цельнозерновой хлеб.

К тому же не пренебрегай регулярной физической активностью и пей достаточное количество воды согласно собственной норме.

Иногда, чтобы обнаружить проблему, необходимо пройти неприятную медицинскую процедуру. Одной из них есть колоноскопия. Что это такое и как подготовиться к колоноскопии, читай в нашем материале.

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